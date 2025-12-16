STMicroelectronics ha rivelato i numeri alla base del suo lavoro nell’ambito della partnership con SpaceX.

L’azienda fa sapere di aver già inviato 5 miliardi di chips per antenne radio alla rete satellitare di Starlink, e prevede che questo numero potrebbe tranquillamente raddoppiare i volumi nei prossimi due anni.

Secondo la Reuters, questa dichiarazione evidenzia la crescita accelerata del mercato dello spazio commerciale e la rinnovata vitalità che questo implica per i fornitori di chips.

La rivelazione arriva un decennio dopo il primo incontro tra il Ceo di Tesla Elon Musk e Jean-Marc Chery, Ceo di STMicroelectronics. Remi El-Ouazzane, presidente della divisione microcontrollori e circuiti integrati digitali di STMicro, ha sottolineato la crescita del contratto spaziale. “Il volume dei terminali utente degli ultimi 10 anni potrebbe effettivamente raddoppiare nei prossimi due anni”, ha detto El-Ouazzane in un’intervista a Reuters.

STMicro ha consegnato oltre 5 miliardi di “moduli front-end” a radiofrequenza o elementi di antenna. Questi sono componenti cruciali nei terminali utente di Starlink. I chip di STMicro guidano il decollo dello spazio commerciale.

Il business dei chip specializzati di STMicro ha raccolto i frutti del boom del mercato spaziale commerciale, che si sta rapidamente allontanando dai progetti guidati dal governo. Questo è guidato da aziende come SpaceX, OneWeb di Eutelsat e il progetto Kuiper (rete Leo) pianificato da Amazon. “Mi aspetto che molti operatori satellitari in orbita bassa sfruttino questa tecnologia”, ha affermato El-Ouazzane, prevedendo che la domanda continuerà a crescere, poiché questi chip specializzati sono in grado di gestire elevate velocità di trasmissione dati e progettati per resistere alle difficili condizioni dello spazio. STMicro è pronta a fornire i prossimi collegamenti laser intersatellitari per le piattaforme SpaceX di prossima generazione.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz