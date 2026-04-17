Stipendio colf e badanti: ecco chi guadagna di più

La prima bussola per orientarsi è quella tabella dei minimi salariali che dà un prezzo al tempo e alla cura. Le differenze tra colf e badanti.

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Badanti specializzate per la notte: lo stipendio può arrivare a 1.695,99 euro

Ogni anno quanto devono essere pagate colf e badanti non viene deciso “a occhio” o “a sentimento”, ma nasce da un passaggio preciso: associazioni dei datori di lavoro, sindacati e Ministero del Lavoro si siedono allo stesso tavolo e aggiornano i minimi. È quello che è successo anche per il 2026, con una riunione della Commissione nazionale che ha fissato le nuove retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2026, adeguando stipendi e valori di vitto e alloggio all’andamento dei prezzi. In pratica, tutte le cifre di stipendi, paghe orarie e indennità non sono casuali: derivano da un accordo tra le parti e rappresentano i minimi da rispettare nei rapporti di lavoro regolari.

Colf e badanti rientrano nello stesso contratto, ma svolgono funzioni diverse: la colf si occupa soprattutto della gestione della casa, dalle pulizie alla cucina, mentre la badante è dedicata all’assistenza della persona, spesso anziana, con un livello di responsabilità che cresce in base all’autonomia dell’assistito.

Quanto costa una badante convivente nel 2026?

Quando una famiglia decide di affidare le chiavi del proprio quotidiano a un collaboratore – spesso per seguire un genitore anziano o garantire una presenza stabile in casa – la prima bussola per orientarsi è quella tabella dei minimi salariali che dà un prezzo al tempo e alla cura. Si parte dai 908,10 € per un aiuto generico (livello A), una cifra che sale a 958,55 € se si cerca un profilo con un minimo di esperienza (AS). Man mano che le mansioni si fanno più articolate, il valore del supporto cresce: per un collaboratore qualificato (livello B) la base è di 983,16 €, arrivando a 1.053,39 € se l’assistenza è dedicata a una persona autosufficiente (BS).

Il passaggio più evidente arriva quando la cura diventa centrale: per un collaboratore con competenze specifiche (livello C) il minimo è 1.123,63 €, mentre per la figura più diffusa, la badante che assiste una persona non autosufficiente (CS), si sale a 1.193,84 €. Se poi si cercano profili ancora più esperti o con responsabilità elevate, i minimi arrivano a 1.404,51 € (livello D) e 1.474,73 € (DS). Nel complesso, tra la soglia più bassa e quella più alta ci sono 566,63 € di differenza.

Stipendio colf e badanti non conviventi

Non tutte le famiglie hanno bisogno di una persona che viva in casa: in molti casi il rapporto è organizzato su più ore al giorno, ma senza convivenza. Una formula che bilancia supporto e autonomia, regolata da soglie economiche precise che danno valore al lavoro svolto. Si parte dai 702,25 € per un collaboratore qualificato (livello B), cioè una figura che lavora con continuità nelle attività domestiche ma rientra a casa propria a fine giornata.

Se il compito si fa più delicato e si sposta sull’assistenza a una persona autosufficiente (BS), il minimo sale a 737,39 €, mentre per chi mette a disposizione competenze tecniche e specifiche (livello C) la cifra arriva a 814,60 €. In questo scenario, la distanza tra il primo e l’ultimo gradino è di appena 112,35 € al mese: un divario decisamente più sottile rispetto a chi vive sotto lo stesso tetto. È la prova numerica di un patto diverso, dove il costo non riflette la disponibilità totale e notturna, ma la qualità di un intervento mirato, capace di sostenere la famiglia senza però occuparne gli spazi più intimi.

Paga oraria colf e badanti 2026

Quando il supporto in casa non è continuativo ma limitato a poche ore, magari solo in alcuni giorni della settimana, cambia anche il modo in cui viene pagato: non più uno stipendio mensile, ma una tariffa oraria. In questi casi si parte da 6,51 € all’ora per un collaboratore generico (livello A), impegnato nelle attività più semplici, e si sale a 6,76 € se il lavoratore ha già una minima esperienza (AS).

Se si cerca una figura qualificata (livello B), il minimo orario è 7,01 €, che sale a 7,45 € quando l’attività riguarda l’assistenza a una persona autosufficiente (BS). Quando però il lavoro richiede competenze più specifiche, le cifre aumentano: 7,86 € per un collaboratore con abilità particolari (livello C) e 8,30 € per una badante che assiste una persona non autosufficiente (CS). I livelli più alti, legati a profili con maggiore esperienza e responsabilità, arrivano a 9,57 € (livello D) e 9,97 € per un assistente qualificato che segue situazioni più complesse (DS).

Tra la prestazione più semplice e quella più complessa la differenza è di 3,46 € all’ora. Su una giornata di 8 ore significa 27,68 € in più: una distanza che riflette il diverso livello di competenze richieste e la maggiore responsabilità legata all’assistenza.

Quanto costa una badante di notte nel 2026?

È nel silenzio delle ore piccole della notte che l’assistenza si trasforma in un impegno totale, spesso legato a necessità sanitarie o alla sicurezza di chi non può restare solo. Proprio per questo, la soglia del compenso si alza, riflettendo la delicatezza di un compito che non conosce riposo.

Si parte da un minimo di 1.211,38 € al mese per il supporto a una persona autosufficiente (livello BS), ovvero quando la presenza è richiesta ma l’intervento non è costante. Tuttavia, se l’assistito non è autosufficiente (CS), la responsabilità si fa più densa e il minimo sale a 1.372,91 €, prevedendo la necessità di una vigilanza vigile e intermittente. Al vertice della scala retributiva si colloca l’assistente altamente qualificato per persone non autosufficienti, che raggiunge i 1.695,99 € al mese: è la cifra più alta tra quelle previste e segna il livello massimo di responsabilità nel lavoro domestico. Come si vede anche nel grafico, qui non si tratta più solo di garantire una presenza, ma di intervenire con competenze tecniche in contesti complessi e spesso delicati, dove l’assistenza diventa continua e altamente specializzata.

In questo scenario notturno, il divario tra il livello base e quello di massima specializzazione raggiunge i 484,61 € mensili. È una differenza che dà una misura economica al valore del sonno sacrificato e della competenza professionale, perché vegliare su chi è fragile non è solo un lavoro, ma un presidio di sicurezza che merita il giusto riconoscimento.

Quali sono i minimi ufficiali per la notte?

Non sempre di notte serve un’assistenza continua: spesso è sufficiente una presenza in casa, pronta a intervenire solo se necessario. In questi casi si parla di “presenza notturna”, una formula diversa dal lavoro attivo e retribuita con un importo fisso. Il minimo mensile è 811,09 €, uguale per tutti i livelli, proprio perché si tratta di disponibilità e non di attività costante. È la situazione tipica di un anziano autosufficiente che vive da solo e ha bisogno di un punto di riferimento nelle ore notturne: non un’assistenza continua, ma qualcuno che garantisca sicurezza.

Vitto e alloggio colf conviventi

Quando il lavoratore vive in casa, vitto e alloggio sono normalmente inclusi nel rapporto; se però non vengono garantiti, devono essere pagati a parte. Il riferimento sono le indennità giornaliere: 2,33 € per pranzo o colazione, 2,33 € per la cena e 2,00 € per l’alloggio, per un totale di 6,66 € al giorno. Su un mese di 30 giorni fanno 199,80 € (6,66 € × 30). Una cifra contenuta, ma che serve a quantificare in modo preciso costi che, nella convivenza, di solito restano impliciti.

Colf e badanti: tariffe prestazioni particolari

Ci sono casi in cui il lavoro domestico non è continuativo, ma legato a interventi mirati, concentrati in poche ore e spesso più impegnativi. In queste situazioni si applicano tariffe dedicate, più alte rispetto a quelle standard. Per l’assistenza a una persona autosufficiente (BS) il minimo è 8,91 € all’ora, che sale a 10,75 € quando si tratta di un assistente qualificato per una persona non autosufficiente (DS). La differenza è di 1,84 € all’ora: su un intervento di 5 ore significa 9,20 € in più (da 44,55 € a 53,75 €), a riflettere il maggiore livello di competenze richiesto.

Indennità aggiuntive e aumenti

Oltre alla retribuzione base, sono previste maggiorazioni legate a situazioni di lavoro più complesse. Per l’assistenza a persone non autosufficienti si aggiungono 138,54 € al mese per i conviventi, 97,06 € per i non conviventi oppure 0,84 € all’ora nei rapporti a prestazione. Se il ruolo comporta responsabilità particolari o condizioni operative specifiche, si sommano ulteriori 119,66 € mensili o 0,70 € all’ora. A queste si aggiunge una quota fissa di 30,27 € al mese prevista dal contratto. Quando tutte queste condizioni si verificano insieme, l’integrazione complessiva raggiunge 288,47 € al mese (138,54 € + 119,66 € + 30,27 €), incidendo direttamente sul costo finale del rapporto.

I dati si riferiscono al 2026

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