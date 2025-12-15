“Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva”
16 dicembre 2025
Ore 10:00
Associazione CIVITA
Piazza Venezia 11
Roma
Martedì 16 dicembre, presso l’Associazione CIVITA a Roma, sarà presentato lo Studio realizzato da FAPAV-Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e Ipsos Doxa su “Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva”.
Per la prima volta verranno rilasciati i dati di ricerca relativi in modo specifico ai giovani, con l’intento di approfondire il tema “stili di vita e illegalità” e creare un momento di confronto che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni.
INTRODUCONO
- Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV
- Simonetta Giordani, Segretario Generale CIVITA
SALUTI ISTITUZIONALI
- Federico Mollicone, Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati
KEYNOTE SPEEECH
- Larissa Knapp, Executive Vice President & Chief Content Protection Officer, MPA
PRESENTAZIONE DATI FAPAV/IPSOS DOXA
- Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Doxa
MODERA
- Andrea Biondi, Giornalista Il Sole 24 Ore
INTERVENGONO
- Sergio Colaiocco, Procuratore Aggiungo Dipartimento Criminalità Informatica
- Simone Frassone, Presidente Scuolattiva Onlus
- Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica
- Stefano Longhini, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso MEDIASET
- Paolo Marzano, Componente Comitato Consultivo permanente per il Diritto d’Autore (Mic) e docente LUISS
- Luciana Migliavacca, Presidente UNIVIDEO
- Crescenzo Sciaraffa, Comandante Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di Finanza
- Alessandro Usai, Presidente ANICA
CONCLUSIONI
- Nicola Maccanico, Vicepresidente CIVITA
Per informazioni scrivere a info@fapav.it