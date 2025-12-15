»
Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva, il 16 dicembre nuovo studio FAPAV/Ipsos Doxa
Il 16 dicembre a Roma, presso l’Associazione CIVITA, saranno presentati i nuovi dati dello Studio “Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva” realizzato da FAPAV-Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e Ipsos Doxa.

16 dicembre 2025
Ore 10:00
Associazione CIVITA
Piazza Venezia 11
Roma

Martedì 16 dicembre, presso l’Associazione CIVITA a Roma, sarà presentato lo Studio realizzato da FAPAV-Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e Ipsos Doxa su “Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva”.

Per la prima volta verranno rilasciati i dati di ricerca relativi in modo specifico ai giovani, con l’intento di approfondire il tema “stili di vita e illegalità” e creare un momento di confronto che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni.

INTRODUCONO

  • Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV
  • Simonetta Giordani, Segretario Generale CIVITA

SALUTI ISTITUZIONALI

  • Federico Mollicone, Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

KEYNOTE SPEEECH

  • Larissa Knapp, Executive Vice President & Chief Content Protection Officer, MPA

PRESENTAZIONE DATI FAPAV/IPSOS DOXA

  • Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Doxa

MODERA

  • Andrea Biondi, Giornalista Il Sole 24 Ore

INTERVENGONO

  • Sergio Colaiocco, Procuratore Aggiungo Dipartimento Criminalità Informatica
  • Simone Frassone, Presidente Scuolattiva Onlus
  • Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica
  • Stefano Longhini, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso MEDIASET
  • Paolo Marzano, Componente Comitato Consultivo permanente per il Diritto d’Autore (Mic) e docente LUISS
  • Luciana Migliavacca, Presidente UNIVIDEO
  • Crescenzo Sciaraffa, Comandante Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di Finanza
  • Alessandro Usai, Presidente ANICA

CONCLUSIONI

  • Nicola Maccanico, Vicepresidente CIVITA

Per informazioni scrivere a info@fapav.it

