Il 16 dicembre a Roma, presso l’Associazione CIVITA, saranno presentati i nuovi dati dello Studio “Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva” realizzato da FAPAV-Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e Ipsos Doxa.

“Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva”

16 dicembre 2025

Ore 10:00

Associazione CIVITA

Piazza Venezia 11

Roma

Martedì 16 dicembre, presso l’Associazione CIVITA a Roma, sarà presentato lo Studio realizzato da FAPAV-Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e Ipsos Doxa su “Stili di vita dei giovani italiani e pirateria audiovisiva”.

Per la prima volta verranno rilasciati i dati di ricerca relativi in modo specifico ai giovani, con l’intento di approfondire il tema “stili di vita e illegalità” e creare un momento di confronto che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni.

INTRODUCONO

Federico Bagnoli Rossi , Presidente FAPAV

, Presidente FAPAV Simonetta Giordani, Segretario Generale CIVITA

SALUTI ISTITUZIONALI

Federico Mollicone, Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

KEYNOTE SPEEECH

Larissa Knapp, Executive Vice President & Chief Content Protection Officer, MPA

PRESENTAZIONE DATI FAPAV/IPSOS DOXA

Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Doxa

MODERA

Andrea Biondi, Giornalista Il Sole 24 Ore

INTERVENGONO

Sergio Colaiocco , Procuratore Aggiungo Dipartimento Criminalità Informatica

, Procuratore Aggiungo Dipartimento Criminalità Informatica Simone Frassone , Presidente Scuolattiva Onlus

, Presidente Scuolattiva Onlus Ivano Gabrielli , Direttore Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica

, Direttore Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica Stefano Longhini , Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso MEDIASET

, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso MEDIASET Paolo Marzano , Componente Comitato Consultivo permanente per il Diritto d’Autore (Mic) e docente LUISS

, Componente Comitato Consultivo permanente per il Diritto d’Autore (Mic) e docente LUISS Luciana Migliavacca , Presidente UNIVIDEO

, Presidente UNIVIDEO Crescenzo Sciaraffa , Comandante Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di Finanza

, Comandante Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di Finanza Alessandro Usai, Presidente ANICA

CONCLUSIONI

Nicola Maccanico, Vicepresidente CIVITA

Per informazioni scrivere a info@fapav.it

