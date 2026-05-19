Sabato 23 e domenica 24 maggio apertura straordinaria fino alle 20.30 con visite guidate e laboratori interattivi per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni

Un weekend a ingresso gratuito per festeggiare il suo quarto compleanno. STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico e divulgativo sul futuro in Piazza Olivetti 1 a Milano, accoglierà il pubblico sabato 23 e domenica 24 maggio con un’apertura straordinaria dalle 10:00 alle 20:30, con visite guidate e laboratori interattivi per le famiglie. È necessario prenotare il proprio ingresso gratuito sul sito steptothefuture.it

Percorso interattivo del digitale

STEP FuturAbility District propone un percorso interattivo dedicato alla trasformazione digitale e alle tecnologie emergenti, dalla realtà aumentata all’Internet of Things, dal cloud computing al 5G e all’AI. A fare da guida Forward, creatura virtuale, che accompagna i visitatori fra le principali installazioni: FUTURE JOBS, lo spazio che apre una finestra sul mondo del lavoro e sulle professioni emergenti; SAM, l’installazione di AI generativa che risponde in tempo reale alle domande dei visitatori su tecnologie e futuro; DIGITAL YOU che aiuta a creare con un avatar il proprio “Io Digitale del futuro”; FUTURE TRENDS, che presenta in realtà aumentata i principali trend del futuro trainati dalla trasformazione digitale.

Laboratori gratis per i ragazzi

Oltre alla possibilità di visitare gratuitamente il percorso interattivo del “museo del futuro”, in occasione del suo quarto compleanno STEP FuturAbility District ha in programma esperienze che uniscono tecnologia e divertimento. Domenica 24 maggio si svolgeranno due laboratori gratuiti dedicati a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni e alle loro famiglie. Alle 11:15 il laboratorio “Il mio primo Podcast – speciale compleanno” accompagnerà i giovani alla scoperta del mondo della produzione audio, dalla scrittura alla registrazione fino al montaggio. I partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova con strumenti e linguaggi del podcasting. Nel pomeriggio, alle 15:15, si terrà invece “Magia del Quarto Compleanno”, un’attività creativa in cui i partecipanti potranno realizzare una cartolina luminosa, con l’utilizzo di circuiti elettrici con led e filo conduttivo. Il laboratorio unisce disegno e tecnologia, e i ragazzi potranno portare a casa con sé la loro creazione al termine dell’esperienza.

“STEP FuturAbility District è uno spazio vivo, in continua evoluzione, dove la divulgazione scientifica incontra l’innovazione tecnologica – dichiara Cristina Paciello, Head of STEP FuturAbility District. Attraverso attività e installazioni interattive sempre nuove e coinvolgenti, offriamo ai visitatori l’opportunità di comprendere come le tecnologie stiano trasformando rapidamente settori cruciali della società – dalla mobilità alla medicina e salute, dall’industria alla scuola e alle professionalità del futuro – e di fare proprie competenze e strumenti per poter essere protagonisti attivi, e non solo spettatori, della trasformazione digitale. Come ad esempio in FUTURE JOBS, l’installazione interattiva che permette ai visitatori di esplorare i nuovi mestieri che stanno nascendo, scoprire le competenze necessarie per affrontarli e orientarsi tra i percorsi formativi più adatti. Il nostro obiettivo è rendere il futuro più accessibile e comprensibile, così che tutti possano vivere consapevolmente i cambiamenti che stiamo già osservando”, conclude Paciello.

I numeri di STEP FuturAbility District

Dalla sua inaugurazione a fine maggio 2022, STEP FuturAbility District ha accolto oltre 100 mila persone, confermandosi un punto di riferimento per la divulgazione della cultura digitale. Di queste, oltre 75 mila hanno partecipato al percorso esperienziale e 22 mila sono stati gli studenti. Nei quattro anni dalla fondazione, sono stati inoltre organizzati 164 workshop di divulgazione scientifica, tra cui anche gli appuntamenti della rassegna cinematografica a tema tecnologico “Tech, si gira!” – con il supporto di NTT DATA – e realizzati 184 laboratori domenicali gratuiti del programma speciale Sunday@STEP – con il supporto di Accenture – dedicato alle famiglie.

STEP FuturAbility District si avvale di un Comitato Scientifico composto da autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, che contribuiscono alla definizione dell’approccio educativo e divulgativo di STEP sostenendo in modo significativo il percorso di crescita del progetto.

L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Milano e della collaborazione scientifica con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e gli Osservatori del Politecnico di Milano, partner istituzionali di STEP.

Il percorso di STEP è reso possibile anche grazie al supporto di numerose aziende partner che ne condividono valori e obiettivi, contribuendo alla diffusione della cultura dell’innovazione nei diversi settori industriali, nel mondo del lavoro e della scuola. Partecipano all’arricchimento continuo dei contenuti Boston Consulting Group (BCG) in qualità di Knowledge Partner, Autostrade per l’Italia come Innovation Infrastructure Partner, Bracco come Scientific Partner, CairoRCS Media come Media Partner, IMCD come Technology Innovation Lab Partner, Trenord e FNM come Mobility Partner, Oppo e NTT DATA come Technological Partner e Wallife come Insurance Partner.

STEP FuturAbility District rappresenta l’impegno di Fastweb + Vodafone nel promuovere la digitalizzazione del Paese, rendendo accessibili le competenze digitali fondamentali per affrontare le sfide future e offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di conoscere e comprendere le tecnologie emergenti.

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