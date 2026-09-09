STEP FuturAbility District, dal 15 settembre ciclo di incontri sull’AI

“Oltre il Prompt" è il nuovo salotto tech per esplorare le implicazioni reali e filosofiche della rivoluzione digitale con autorevoli ospiti del mondo scientifico e accademico. Gli incontri si terranno a partire dal 15 settembre in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano.

L’intelligenza artificiale è davvero intelligente? Ci rende più stupidi? Cambierà il lavoro per sempre? Sono alcune delle domande cui cercherà di rispondere “Oltre il Prompt – Il salotto tech che mette in discussione ciò che pensavi di sapere sull’AI”, la nuova serie di incontri gratuiti a tema intelligenza artificiale che si terranno a partire dal 15 settembre in STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico di divulgazione scientifica in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano.

Cinque serate

Cinque serate, con inizio previsto alle ore 18:30, in cui Federico Cabitza, Professore Associato di Interazione Uomo-Macchina e supporto decisionale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, membro del comitato scientifico di STEP e Direttore del Center for Digital Health and Wellbeing della Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento, e Federico Cella, giornalista del Corriere della Sera e membro del comitato scientifico di STEP, dialogheranno con ospiti autorevoli per esplorare insieme al pubblico le implicazioni reali e filosofiche della rivoluzione digitale in corso.

Gli appuntamenti

Il primo incontro si tiene martedì 15 settembre ed è intitolato “L’AI è intelligente?” e vede la partecipazione di Nello Cristianini, Professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, Regno Unito, e Viola Schiaffonati, professoressa ordinaria di Filosofia della Scienza al Politecnico di Milano. Nell’incontro si esplorerà la natura stessa dell’AI generativa, che funziona su base statistica, e di cosa vuol dire pensare in un’epoca di algoritmi sempre più sofisticati. Al secondo incontro dal titolo “L’AI ci rende stupidi?” in programma il 21 ottobre partecipano Cosimo Accoto, filosofo tech e accademico autore di diversi saggi, e Stefano Triberti, professore associato di psicologia generale presso l’Università Pegaso. Il dibattito affronterà il fenomeno della “delega cognitiva” e di come mantenere un rapporto consapevole e critico con questi strumenti, senza rinunciare ai loro benefici.

“L’AI è cosciente?” è il titolo del terzo appuntamento in programma il 26 gennaio 2027 con Paolo Riva, Professore associato di Psicologia sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e Giorgio Vallortigara, Professore di Neuroscienze presso il Centre for Mind-Brain Sciences dell’Università di Trento. Questo incontro affronta una delle domande più affascinanti e inquietanti: l’AI possiede una forma di coscienza? E come potremmo riconoscerla se la incontrassimo?

Altre date

Il 23 febbraio 2027 si terrà il quarto appuntamento intitolato “L’AI può essere una persona?” con ospiti Brando Benifei, Eurodeputato italiano al suo terzo mandato al Parlamento europeo, e Simona Cacace, professoressa associata di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia in cui si esploreranno i confini del diritto e della personalità nell’era digitale.

Il quinto e ultimo incontro in programma il 9 marzo dal titolo “L’AI ci rende poveri?” affronta le conseguenze concrete dell’IA sulla società e sul mondo del lavoro, dalle disuguaglianze economiche alle politiche necessarie per garantire una transizione giusta e inclusiva. Saranno ospiti: Teresa Numerico, Professore Associato di Filosofia della Scienza presso l’Università di Roma Tre, e Ivana Pais, Sociologa economica, insegna nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica.

Gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, e verranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Corriere della Sera.

STEP FuturAbility District

STEP FuturAbility District è uno spazio tecnologico di divulgazione scientifica in cui fare esperienza della trasformazione digitale. STEP FuturAbility District si trova a Milano in Piazza Adriano Olivetti 1. Inaugurato a fine maggio del 2022, sono ormai più di 120 mila finora le persone che a diverso titolo hanno preso parte alle attività scientifiche proposte da STEP: workshop e talk, attività didattiche per le scuole, laboratori domenicali dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie (Sunday@STEP), conversazioni tra cinema e futuro (Tech si Gira!).

L’aggiornamento costante di contenuti e tecnologie in STEP è reso possibile grazie al supporto di Fastweb e di tutti i Partner di STEP: Autostrade per l’Italia in qualità di Innovation Infrastructure Partner, BOSTON CONSULTING GROUP (BCG), in qualità di Knowledge Partner, Bracco in qualità di Scientific Partner, Trenord in qualità di Mobility Partner, IMCD in qualità di Technology Innovation Lab Partner, OPPO e NTT DATA in qualità di Technological Partner, Wallife in qualità di Insurance Partner e CairoRCSMedia come Media Partner. STEP può contare anche sul prezioso supporto di Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

“Tech, si gira!”, la rassegna di film cult che affronta i temi più attuali legati all’evoluzione tecnologica, è realizzato con il supporto di NTT DATA; il programma speciale Sunday@STEP è dedicato alle famiglie con il supporto di Accenture.

STEP è una iniziativa di Fastweb + Vodafone e riceve ogni anno il Patrocinio del Comune di Milano che ne ha riconosciuto la missione e l’impatto sul territorio.

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