L’adozione dell’AI diventa strutturale nell’industria automobilistica, Stellantis rafforza la collaborazione con Microsoft

Nel pieno di una trasformazione strutturale che sta ridisegnando l’industria automobilistica globale, Stellantis annuncia la volontà di rafforzare la propria traiettoria verso la digitalizzazione con un accordo quinquennale con Microsoft focalizzato su intelligenza artificiale (AI), cybersicurezza e infrastrutture cloud. Più che un’alleanza tecnologica tradizionale (e già avviata da tempo), l’intesa si inserisce in un contesto in cui l’auto è ormai un sistema software-defined, esposto a nuove vulnerabilità ma anche a opportunità di innovazione lungo l’intera catena del valore.

L’elemento più rilevante dell’accordo riguarda il co-sviluppo di oltre 100 casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale, distribuiti tra progettazione, produzione, servizi e relazione con il cliente.

L’adozione dell’AI diventa infrastrutturale, cioè non si limita più a funzioni sperimentali o di supporto: entra nei processi di ingegneria per accelerare sviluppo e validazione dei veicoli, nelle attività industriali per migliorare manutenzione e qualità, fino ai servizi digitali destinati agli utenti finali. In questo scenario, i dati generati dai veicoli connessi e dalle operations diventano la materia prima per modelli predittivi e sistemi decisionali automatizzati.

Questa evoluzione si inserisce in un mercato che sta rapidamente ampliando la propria dimensione economica e la propria esposizione ai rischi. Il comparto globale della cybersecurity automotive è stimato crescere dagli 8,3 miliardi di dollari del 2026 a oltre 17 miliardi nel 2034, con un tasso medio annuo vicino al 10%. Parallelamente, nel 2025 gli attacchi ransomware contro il settore automotive e della mobilità intelligente sono raddoppiati, spinti dall’aumento delle superfici di attacco legate a veicoli connessi, API cloud e aggiornamenti software over-the-air.

Un centro di cybersecurity basato sull’AI

È proprio su questo fronte che la collaborazione con Microsoft intende assumere una dimensione strategica. Secondo quanto comunicato sul sito, Stellantis punta a costruire un centro globale di cybersicurezza basato sull’AI, in grado di monitorare e proteggere in modo integrato sistemi IT, fabbriche, piattaforme digitali e veicoli.

L’obiettivo è passare da un approccio reattivo a uno predittivo, sfruttando algoritmi di machine learning per individuare anomalie e minacce in tempo reale. Una scelta che riflette anche le pressioni normative, in particolare in Europa, dove i regolamenti UNECE R155 e R156 impongono ai costruttori l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza informatica e di aggiornamento software lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

Nel contesto europeo, l’integrazione tra AI e cybersecurity si sta consolidando anche per garantire la conformità ai requisiti normativi e alla protezione dei dati secondo il quadro GDPR. I sistemi di intrusion detection evoluti, alimentati da intelligenza artificiale, sono destinati a diventare componenti standard nei veicoli software-defined.

Negli Stati Uniti, invece, il quadro è più orientato alla gestione del rischio emergente: dopo diversi incidenti rilevati nel 2025, le autorità stanno spingendo verso linee guida per un uso sicuro dell’IA nei sistemi autonomi, mentre cresce l’adozione di tecnologie intelligenti in ambiti come ADAS e telematica.

La centralità del cloud e data center più sostenibili entro il 2029

Accanto alla sicurezza, l’altro pilastro dell’accordo riguarda la modernizzazione dell’infrastruttura digitale. Stellantis prevede una migrazione estesa verso il cloud Azure, con l’obiettivo di migliorare scalabilità, resilienza e velocità di distribuzione dei servizi digitali. Il dato più significativo è l’impegno a ridurre del 60% l’impatto dei data center entro il 2029, segnale di come la trasformazione cloud venga letta anche in chiave di sostenibilità operativa oltre che di efficienza.

La centralità del cloud è strettamente legata all’evoluzione del modello di business dell’automotive. La capacità di aggiornare i veicoli da remoto, introdurre nuove funzionalità software e gestire servizi digitali su scala globale richiede architetture distribuite e sicure. In questo senso, la convergenza tra piattaforme cloud e sistemi embedded nei veicoli rappresenta uno dei nodi più critici e strategici per i costruttori.

Nel complesso, la collaborazione tra Stellantis e Microsoft evidenzia come il settore automotive stia accelerando verso un modello sempre più simile a quello delle industrie tecnologiche. In un contesto di mercato segnato da margini compressi, transizione elettrica e crescente complessità regolatoria, la leva digitale (dall’IA alla cybersecurity fino al cloud) diventa un fattore determinante per sostenere competitività e resilienza.

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