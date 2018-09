Security Leader per l’Italia,

Cisco

Stefano Vaninetti è il nuovo Security Leader per l’Italia di Cisco.

Il manager è entrato in Cisco nel 2006. Prima di entrare in azienda aveva ricoperto il ruolo di Major Account Executive in Bea System (2002-2006), Key Account Manager in bbtoptrade (2001) e Market Development Manager in Mediofactoring (1996-2000).

Stefano Vaninetti, 46 anni, ha conseguito una laurea in Business Administration presso l’Università degli Studi di Bergamo.