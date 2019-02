BU Manager CX,

Dimension Data Italia

Stefano Pivetta è il responsabile per la Business Unit CX & Collaboration di Dimension Data Italia.

Pivetta vanta una considerevole conoscenza e competenza nel settore ICT, con una particolare predisposizione per il comparto delle Unified Collaboration e delle Soluzioni audio-visive di fascia enterprise, grazie agli incarichi di crescente responsabilità all’interno di system integrator focalizzati in questo ambito e al contatto con aziende IT tra le più importanti del panorama italiano.

Appassionato di trend tecnologici e innovazione, prima di entrare a far parte di Dimension Data è stato Sales Manager presso AYNO Videoconferenze e, precedentemente, Account Manager & BD for Large Enterprise Customers per Italtel.

Si è laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino.