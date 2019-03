“Sulle smart cities l’Italia ha un suo modello, diverso da quello delle megalopoli: è quello delle piccole e medie città interconnesse, intelligenti e inclusive in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini senza farli cambiare Paese”, ha detto, ai nostri microfoni, Stefano Pileri, ceo di Exprivia – Italtel.

La videointervista è stata realizzata in occasione dell’incontro a Roma dal titolo “Smart Cities and Digital Transformation Dialogue. Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent”,promosso da ChinaEU e Link University e organizzato da Supercom durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.