Stefano De Alessandri

Who is Who

Nel 1999 viene nominato da Condé Nast come editore incaricato dei periodici di consumo, per poi promuoverlo nel 2001 vice direttore generale di questa area. Nel 2003 è la volta della Gruner+Jahr/Mondadori che lo nomina CEO e General manager.

De Alessandri ha iniziato la sua carriera nel 1987. Dopo un paio d’anni a Publitalia nell’89 entra in Rizzoli come direttore marketing delle attività internazionali. Poi passa alla Rcs Periodici come direttore marketing degli specializzati.

Da inizio 2014 De Alessandri lavora per Ernst & Young, dove è responsabile del business development per l’area Med (Italia, Spagna e Portogallo).