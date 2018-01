CEO,

Inpeco group

Stefano Bordegnoni, nel gennaio 2018 assume la carica di Chief Executive Officer di Inpeco Group, multinazionale attiva da oltre 20 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di automazione per laboratori di analisi cliniche.

Con una esperienza ventennale nel campo automotive e automazione, ha iniziato la sua carriera nel 1994 in Ducati, per poi passare in Ferrari come project leader nel 1996. nel 1998 entra in Magneti Marelli come product platform manager fino al 2003. Successivamente diventa VP e CTO per Eldor Corporation SpA, appartenente al gruppo Volkswagen. Dal 2008 al 2015 ha lavorato per diverse compagnie quali Safilo SpA, Schneider electric SA e AZ Intec group GmbH.

52 anni, è laureato in ingegneria meccanica.