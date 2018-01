CEO,

Sopra Steria Group

Sopra Steria Group, player della Digital Transformation a livello europeo, ha annunciato la nomina a Chief Executive Officer per l’Italia di Stefania Pompili.

Stefania Pompili vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’Information Technology, con particolare riferimento all’area della Digital Transformation.

In Sopra Steria dal 2016 con il ruolo di Direttore della Divisione PA, Energy e Telco e dal 2017 di Direttore Generale, Pompili proviene da DDway, dove ricopriva il ruolo di Vice President, in precedenza aveva assunto incarichi di crescente responsabilità in EDS e successivamente in CSC, fino a diventarne Chief Operating Officer.

Si è laureata in Economia presso l’università degli studi di Cassino, ha conseguito un Master in “Communication and European public relations”.