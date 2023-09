“Si tratta di monopoli come non se ne vedevano dai tempi dei magnati delle ferrovie e del petrolio”. Questa affermazione schietta si riferisce a Google, Apple, Amazon e Facebook. Non è certo la prima volta che queste Big Tech, conosciute con l’acronimo GAFA, hanno dovuto ascoltare critiche di questo tipo. Ma in questo caso quello che più colpisce è chi punta il dito accusatore: gli Stati Uniti.

Big tech sotto inchiesta

La critica fa parte delle conclusioni di un’ampia indagine che i legislatori di quel paese hanno condotto per mesi. Un’indagine che ha portato a una scena storica: Sundar Pichai, Tim Cook, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos testimoniano insieme nella stessa sessione al Campidoglio degli Stati Uniti nell’estate del 2020. La pandemia di covid-19 ha tolto un po’ di spettacolarità alla vicenda, poiché tutto è stato fatto tramite videochiamata, evitando un evento che sarebbe entrato dritto negli annali della storia degli Stati Uniti e dell’industria tecnologica.

A quasi tre anni di distanza da quell’episodio, è iniziata la prima battaglia di una guerra legale che promette di trascinarsi a lungo. Da una parte c’è il governo federale degli Stati Uniti, mentre dall’altra c’è il gigante da 1,7 trilioni di dollari noto come Google. In mezzo c’è un giudice che deve stabilire se la startup fondata in un garage da Larry Page e Sergey Brin 25 anni fa sia diventata col tempo una sorta di caterpillar che soffoca i rivali più piccoli per mantenere la sua la posizione dominante sul mercato.

La visione del governo Usa cruciale

La visione è cruciale, per diverse ragioni. In primo luogo, perché se il governo americano dovesse prevalere, potrebbe rafforzare i suoi sforzi per regolamentare da vicino i big della Silicon Valley. In secondo luogo, se Google venisse dichiarato monopolio, si potrebbe ordinarne lo spacchettamento (break up), il che implicherebbe la separazione, ad esempio, della sua attività pubblicitaria da altre divisioni. E questo sarebbe un danno grave per l’azienda, visto che Google trae vantaggio dai dati degli utenti che raccoglie in tutti i suoi prodotti per microsegmentare e visualizzare annunci ovunque. Se si verificasse uno scenario del genere, perderebbe questo vantaggio competitivo e dovrebbe competere come qualsiasi altra azienda.

Negli ultimi anni ci sono state diverse speculazioni sulla possibilità di di spacchettare tramite spezzatino i giganti come Google o Meta. Ma finora non se n’è mai fatto nulla. Le Big Tech hanno sempre potuto godere dei favori della politica negli Usa.

Cosa è cambiato?

La domanda a questo punto è perché Washington ha deciso di mettere sotto processo Alphabet (Google)? La ragione di questa rottura in un rapporto idilliaco è che il potere politico ritiene che Google egli altri GAFA siano diventate un ostacolo alla libera concorrenza nel settore tecnologico, concentrando troppa capacità economica e tecnologica. Dopo aver guardato dall’altra parte per anni, ora sostengono che queste aziende hanno la capacità di eliminare qualsiasi concorrente emergente, sia acquistandolo per milioni di dollari, sia imitandone lo sviluppo e avvantaggiandolo grazie al loro controllo del mercato. Si teme inoltre che queste società, con la loro forza finanziaria, possano espandersi in altri settori.

Il processo durerà 10 settimane

Un maxi processo, i team legali hanno archiviato documenti per un totale di cinque milioni di pagine. Il caso è incentrato sulla questione se Google abbia pagato per diventare il motore di ricerca predefinito sull’iPhone e su altri dispositivi, il che, secondo l’accusa, avrebbe reso più difficile l’esistenza di concorrenti come Bing o DuckDuckGo e avrebbe aumentato la sua quota di mercato. Secondo i dati Statista, nel 2022 la società di Mountain View controllava il 92,07% delle query online a livello mondiale, mentre il motore di ricerca di Microsoft ha ottenuto poco più del 3%.

Posizione contrapposte

Mancano ancora molti giorni e molti passaggi importanti, come la deposizione di Pichai e di altri alti dirigenti, ma sono bastate poche ore dei primi giorni per conoscere i toni e le argomentazioni di entrambe le parti. La tesi difensiva di Google sostiene che gli utenti utilizzano i suoi prodotti “non perché sono costretti a farlo”, ma “perché forniscono valore”. I difensori di Google sostengono che esistono alternative al motore e che il cambio è facile. Sostengono inoltre che Google ha raggiunto la sua posizione attuale grazie ai propri meriti e che la legge statunitense dovrebbe concentrarsi sulla promozione dei vantaggi per gli utenti piuttosto che rendere difficile per le aziende fornirli.

Obiettivo minare la concorrenza?

D’altra parte, i rappresentanti del governo sostengono che il loro obiettivo è quello di svelare la roadmap nascosta dell’azienda, che secondo loro mira a “bloccare i concorrenti” e “scoraggiare la concorrenza” attraverso l’uso di impostazioni predefinite. Confrontano questa strategia con la frequenza con cui le persone acquistano un dispositivo e non cambiano il motore di ricerca predefinito. Sostengono che il problema principale è la mancanza di una scelta reale.

L’azienda cercherà di convincere il giudice che il suo mercato non è limitato alla ricerca online ma l’intera Internet. Uno dei temi centrali sarà appunto la definizione del mercato rilevante di riferimento.

Qual è il mercato rilevante?

Questa è la prima cosa che viene affrontata in un caso di questa natura, dicono gli esperti. Immagina di avere un’azienda di camicie e di essere accusato di abuso di posizione dominante per avere il 98% del mercato delle camicie. Quello che proverai a fare è convincere il giudice che il vostro business non si limita alle camicie, ma è molto più ampio. Ciò cambia il discorso e la percezione del problema. Google cercherà di sostenere che il suo business è Internet, non soltanto la ricerca online. Non è certo la stessa cosa essere paragonato a Bing o Yahoo o essere paragonato a Meta, TikTok o Netflix.

Gli Stati Uniti saranno in grado di cambiare tutto?

Vedremo. Intanto, negli ultimi anni Bruxelles è riuscita a esercitare pressioni sulle Big Tech in vari modi. Uno degli esempi più recenti è stato quello di costringere Apple ad abbandonare il connettore Lightning e ad adottare uno standard di caricatore universale come Type-C nei suoi iPhone, cosa che non avrebbe mai voluto fare. Inoltre, sono state implementate altre misure, come il GDPR in termini di privacy e il Digital Market Act in termini di concorrenza.

Quindi, intervenire si può.

Il dilemma per l’amministrazione Biden è come regolare le Big Tech senza penalizzare la “competizione tecnologica con la Cina”. Certo, multe salatissime anche fon a 2 miliardi di dollari sono bruscolini per un gigante come Google.

Alcuni esperti sostengono inoltre che in caso di vittoria di Google, sarebbe l’ultima volta che si potrebbe sollevare la questione del break up dell’azienda.

In questo contesto è importante menzionare Lina Khan, attuale capo della FTC dopo essere stata nominata a questo incarico dal presidente Biden. Khan, avvocato e professoressa di Yale, è diventata famosa alcuni anni fa dopo aver pubblicato un articolo accademico in cui sosteneva lo smantellamento del GAFA. Il suo articolo evidenzia anche un altro problema: il fatto che le aziende tecnologiche non rientrano nella tradizionale definizione di monopolio, poiché non fissano prezzi abusivi per il pubblico, ma influenzano altri aspetti della catena. Questo articolo si concentrava sul caso di Amazon, ma divenne rapidamente un testo di riferimento per i critici di queste società.

Il precedente nelle Tlc Usa

Negli Stati Uniti esiste una storia quasi secolare di contenziosi e di regolamentazione delle strutture aziendali che sono diventate eccessivamente complesse. Nel settore tecnologico, il primo caso importante si è verificato negli anni ’80, quando l’American Telephone and Telegraph, meglio conosciuta come AT&T, fu costretta a dividersi in diverse società regionali, note come baby bells.

Questa azione ha stimolato la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Mentre alcune di queste aziende più piccole si sono riunite per ricreare AT&T, altre hanno lavorato insieme e hanno creato Verizon, un altro dei principali operatori telefonici della nazione. In altri casi, gli effetti non erano così evidenti. All’inizio del 21° secolo, Microsoft raggiunse un accordo con il governo per porre fine a una serie di contratti stipulati con i produttori di computer per impedire loro di utilizzare software di altre società. Quella mossa non ha creato un nuovo giocatore forte sul campo.