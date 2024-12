Stati Generali della Sostenibilità Digitale, focus sull’AI

Si è svolta a Palazzo Varignana sui colli bolognesi la terza edizione degli Stati Generali della Sostenibilità Digitale, promossa dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale e supportata dal Comitato Organizzatore della Fondazione di cui Lepida fa parte.

Oltre 150 leader delle principali aziende pubbliche e private italiane si sono confrontati sul tema della sostenibilità digitale.

Il programma dell’evento è stato intenso e ha previsto una fase di avvio della discussione, in plenaria e per gruppi di lavoro, sul tema dell’IA, con l’obiettivo di creare una policy per la corretta introduzione di questa tecnologia in azienda attraverso l’individuazione, da parte dei C-Level presenti, di 4 priorità strategiche con l’indicazione delle azioni necessarie alla realizzazione; si è successivamente approfondita l’applicazione del programma Digital4Aid e il confronto è proseguito con l’analisi dei possibili percorsi di certificazione della Prassi UNI/PdR 147:2023, con un focus rivolto agli indicatori di performance legati alla digitalizzazione sostenibile.

Si sono conclusi così due giorni di approfondimento mirato alla definizione di strategie operative attraverso cui costruire progetti che possano contribuire ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile digitale.

