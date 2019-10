Otre e accanto al digitale e ai pagamenti elettronici in chiave antievasione, tanta innovazione presente nel DEF, il Documento di Economia e Finanza 2019, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, che dedica un capitolo a sé al tema dell’Innovazione.

Pagamenti elettronici, Web tax, PA e scuola. Tutto il digitale presente nel DEF

Linee programmatiche

“L’innovazione tecnologica va incoraggiata favorendo l’aumento degli investimenti privati, ancora troppo lontani dalla media europea, in start up e PMI innovative”, si legge nel documento. “L’obiettivo è quello di unire l’innovazione alla transizione del nostro sistema industriale in chiave di sostenibilità ambientale, alla piena attuazione dell’economia circolare e alla sfida della ‘quarta rivoluzione industriale’: digitalizzazione, robotizzazione e intelligenza artificiale”.

Piano Impresa 4.0 e aree grigie

Il piano Impresa 4.0 verrà aggiornato nell’ambito di una nuova strategia nazionale dell’innovazione anche nell’ottica di uno sviluppo delle politiche sostenibili e green (Legge 3 maggio 2019, n. 10 articolo 37).

“È necessario accelerare la digitalizzazione del Paese, con l’obiettivo di far risalire l’Italia nell’indice Desi, con la piena attuazione del Piano Banda Larga. A tal fine il Comitato Banda Ultra Larga ha approvato il lancio della seconda fase del Piano per intervenire nelle ‘aree grigie’ del Paese e sostenere la domanda di servizi ultraveloci attraverso i voucher per la connettività”, prosegue il documento.

Accordo Infratel-TIM nelle aree bianche

“Nelle Regioni dove Infratel ha realizzato le infrastrutture di accesso alla rete pubblica in fibra ottica la stessa società ha siglato un accordo con la TIM, che prevede un programma di attivazioni da parte dell’operatore privato, conseguenti alla consegna della fibra ottica da parte di Infratel, con date certe riguardo l’attivazione dei servizi ai cittadini, alla pubblica amministrazione ed alle aziende di quei territori. In tal modo verrà accelerato lo sviluppo delle reti a banda ultra larga nelle aree ‘a fallimento di mercato’ non oggetto di bandi precedenti”, si legge.

IA, Blockchain e IoT: fondo annuo di 15 milioni confermato

“Per favorire l’innovazione e lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con la Legge di Bilancio per il 2019 è stato istituito un apposito fondo con una dotazione di 15 milioni annui dal 2019 al 2021”, si legge.

“La Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale, elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto del gruppo di esperti incaricati di formulare proposte di policy per favorire lo sviluppo del settore, è stata sottoposta a consultazione pubblica. È anche in corso il lavoro del gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico incaricato di redigere una Strategia nazionale per la Blockchain”, prosegue il documento.

Fondo Nazionale per l’Innovazione

È inoltre in via di completamento l’iter per rendere operativo il Fondo Nazionale per l’Innovazione “gestito attraverso una cabina di regia in grado di riunire le risorse pubbliche e private dedicate a questo tema strategico. Il Fondo Innovazione opererà come fondo di fondi attraverso investimenti diretti in start up e PMI innovative”.

Mappatura dei centri di trasferimento tecnologico

È in corso di completamento, prosegue il capitolo dedicato all’innovazione, “il lavoro di mappatura dei centri di trasferimento tecnologico in Italia, che consentirà una più efficace azione di coordinamento e di indirizzo per il trasferimento tecnologico alle imprese, anche attraverso il potenziamento delle strutture esistenti. Sarà inoltre indispensabile proseguire il sostegno alla domanda pubblica intelligente e favorire l’accesso delle start up e PMI innovative agli appalti pubblici”.

Perimetro cibernetico e 5G

“È stato approvato un decreto-legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica per garantire un livello elevato di sicurezza delle reti….”, si legge. “Una delle novità principali riguarda l’istituzione di un meccanismo teso ad assicurare un procurement più sicuro per i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti. Si modifica inoltre la normativa sull’esercizio dei poteri speciali (Golden Power) in relazione alle reti 5G”.

Impresa 4.0

“Il piano impresa 4.0 verrà rafforzato, nell’ambito di una nuova strategia nazionale per l’innovazione, attraverso una revisione organica delle misure esistenti, per favorire la più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese, delle filiere produttive e stimolare l’attrazione di grandi investimenti strategici”, prosegue il documento. “Il Governo continuerà ad investire sulle competenze potenziando il sistema ITS, confermando il contributo per i manager dell’innovazione – introdotto nella legge di bilancio per il 2019 – ed estendendo le spese ammissibili al credito d’imposta formazione 4.0 compatibilmente e nei limiti del Regolamento sugli aiuti di Stato. Per ulteriori misure in materia di investimenti si rimanda al Capitolo III paragrafo 5”, chiude il documento.