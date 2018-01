Di Maurizio La Cava

Dario Flaccovio editore

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN: 9788857907666

Pagine: 360

Prezzo: € 28,00

Fare presentazioni di pitch per raccogliere finanziamenti è un’arte, una sfida continua dell’essere imprenditori. Un investor pitch infatti presenta delle criticità molto specifiche e può facilmente decretare il successo o il fallimento di un’iniziativa imprenditoriale.

Nel libro Startup Pitch l’Autore, ti presenta i risultati di un’analisi e di innumerevoli esperienze sul campo che gli hanno permesso di arrivare alla realizzazione di una struttura standard, completa e ben organizzata di tutte le sezioni che devono comporre una presentazione di investor pitch.

All’interno del testo questa struttura è condensata in un unico strumento: l’Investor Pitch Canvas.

Leggendo il libro Startup Pitch migliorerai notevolmente l’efficacia della tua presentazione, aumentando al massimo la probabilità che la tua startup venga finanziata.

Il prossimo pitch potrebbe avere un’importanza vitale per la tua attività imprenditoriale, non mettere a repentaglio la tua startup, non rischiare tutti i tuoi sacrifici, non permetterti di passare inosservato, applica la struttura suggerita e conquista l’attenzione degli investitori.

Maurizio La Cava è un imprenditore digitale, blogger, public speaker, fondatore e CEO di MLC Presentation Design Consulting ed autore dell’approccio Lean Presentation Design.