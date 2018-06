Start-Up Nation Finder, 1.300 tecnologie del futuro a portata di click

L’organizzazione israeliana Start-Up Nation Central (SNC) ha creato un database per mappare le tecnologie e le innovazioni sviluppate presso le università e i centri di ricerca israeliani.

Il database chiamato Start-Up Nation Finder , permette agli utenti di monitorare e seguire le innovazioni nel campo della medicina, dei prodotti farmaceutici, della ricerca, della tecnologia, della robotica e in altri settori.

Questo Finder include dati su circa 5.800 società di innovazione israeliane, 300 investitori locali e globali e circa 290 multinazionali che eseguono operazioni di ricerca e sviluppo in Israele.

I dati riportano brevetti, aziende e ricercatori registrati presso 16 uffici TTO (Technology Transfer Office), collegati con enti di ricerca e con il mondo accademico israeliano.

Le tecnologie presenti nel database sono 1.300 e provengono da diversi settori:

Scienze e biotecnologie (323)

Chimica e scienze dei materiali (132)

Informatica e ingegneria (111)

Medicina (111)

Prodotti farmaceutici e diagnostica (94)

Comunicazione e IT (80)

Ambiente (67)

Fisica (65)

Agricoltura, alimentazione e nutrizione (53)

Difesa e sicurezza (14)

I TTO sono un ponte tra la ricerca all’avanguardia condotta all’interno delle università e la comunità di imprenditori, investitori e organizzazioni industriali, tutti estremamente interessati a molti di questi progetti di ricerca che includono: un sistema di visione artificiale per il recupero della vista mediante dispositivi di sostituzione sensoriale; la trasformazione delle proteine della seta del ragno in fibre per l’uso nella ricostruzione tissutale, nella crescita cellulare e nel sostegno alle ossa, legamenti e tendini in dispositivi medici impiantabili; un kit per la valutazione immediata e accurata della profondità e della portata dell’ustione della pelle. E poi ancora lo sviluppo di una carta elettricamente conduttiva; il metodo per combattere l’invecchiamento della pelle ed un nuovo tipo di combustibile diesel rinnovabile.

Il mondo del Technology Transfer Office è meno conosciuto, ma è un elemento assolutamente vitale nel mondo dell’innovazione, oltre ad essere una parte essenziale della crescita economica del settore dell’alta tecnologia. Il loro ruolo è quello di identificare i progressi tecnologici all’avanguardia realizzati dagli istituti di ricerca, e trovare i migliori partner per svilupparli ulteriormente, a volte anche aiutando la costituzione di aziende startup.