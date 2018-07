È un servizio di equity crowdfunding italiano che si pone l’obiettivo di far incontrare, attraverso il proprio portale www.starsup.it, idee interessanti e persone disposte a dotarle della necessaria forza finanziaria. Attraverso il sito web, ottimizzato per la navigazione da rete mobile, le aziende più innovative (startup e Pmi) hanno modo di raccoglie capitale di rischio, pubblicando il proprio progetto ed effettuando attività di crowdfunding.

Le indicazioni su come il servizio funziona e sulla pubblicazione della scheda di un progetto, sono disposte nelle sezioni “Cosa facciamo”, “Investire” “Raccogliere Capitale”, “Agevolazioni” e “News” e “FAQ”. Percorsi semplici da seguire e alla portata di tutti, posizionati nella sezione superiore della prima pagina, con una massiccia presenza di contenuti multimediali che arricchiscono l’esperienza del visitatore.

Alcuni esempi di progetti in fase di crowdfunding sono presentati già nella home page, alla voce “Raccolta in corso”. Di ogni progetto in cerca di finanziamenti c’è una scheda descrittiva molto dinamica, con video e fotografie, dati sul capitale raccolto e quello richiesto (quindi il mancante), con il numero di adesioni e i giorni che rimangono per aderire all’iniziativa.

Ulteriori voci da scoprire, dedicate a startup, investitori e agevolazioni, sono raggiungibili sempre dalla home page. Nella sua parte inferiore, ci sono anche molte notizie in evidenza, con l’opzione per iscriversi alla “Newsletter” per rimanere sempre informati.

Sono tanti, infine, i profili ufficiali attivati sui social network più conosciuti, da Facebook a LinkedIn, da Twitter a YouTube, da Skype a Google+, e i link diretti sono tutti riportati nella parte bassa della pagina. Gli stessi progetti inseriti in campagna di crowdfunding sono inoltre tutti condivisibili sulle reti sociali. Le pagine della piattaforma sono consultabili anche in lingua inglese.

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo