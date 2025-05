Starlink. Urso: “Europa sia autonoma”

In primo piano oggi Spazio e sovranità tecnologica.

Il ministro Adolfo Urso sembra davvero mettere in stand-by Starlink e puntare, invece, sull’autonomia satellitare europea. Oggi è stato al fianco del Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, quest’ultimo audito anche in Parlamento.

Il servizio di connettività satellitare offerto da SpaceX di Elon Musk continua ad occupare la scena politica italiana. Dopo i treni sarà la volta dei caccia F-35 italiani e della Marina?

Nucleare italiano. Il ministro Pichetto Fratin alla presentazione del primo magnete per il reattore DTT: “Un traguardo di orgoglio nazionale. Lavoriamo per garantire un quadro normativo che consenta la produzione di energia nucleare in Italia”.



