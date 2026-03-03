La presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, è andata al Mobile World Congress di Barcellona per parlare all'Europa di Starlink. Jean-François Fallacher, Ceo di Eutelsat, ha ribadito di essere l'unica alternativa sovrana allo strapotere americano, ma che servono capitali.

La presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, è andata al Mobile World Congress di Barcellona per parlare all’Europa di Starlink. Jean-François Fallacher, Ceo di Eutelsat, ha ribadito di essere l’unica alternativa sovrana allo strapotere americano, ma che servono capitali.

Gwynne Shotwell parla all’Europa

In un’operazione di pubbliche relazioni senza precedenti, SpaceX ha inviato la sua presidente, Gwynne Shotwell, al Mobile World Congress di Barcellona, ​​accompagnata dal CEO di Starlink, Michael Nicolls. Si è trattato di un evento di per sé, visto quanto raramente parlano in pubblico, mentre nel 2025 SpaceX alla fiera di Barcellona aveva semplicemente allestito uno stand a forma di disco volante fuori dai padiglioni degli espositori, rifiutandosi di parlare con la stampa. Lo scrive oggi Les Echos, riportando i contorni della presenza dell’operatore satellitare alla kermesse catalana.

Cambio di registro rispetto al 2025

Dopo l’edizione del 2025, dove Brendan Carr, sostenitore di Trump e neo-nominato capo della FCC (l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni), era andato a Barcellona a fare la predica all’UE sulle normative, nel 2026 c’è stato un completo cambio di programma, dove il duo dirigenziale di SpaceX è venuto a dimostrare il proprio impegno al servizio dell’Europa.

“È impossibile vivere sulla Luna e su Marte senza connettività”, ha detto Gwynne Shotwell, come se l’ombra di Elon Musk incombesse inevitabilmente, ma “un terzo della popolazione mondiale non ha ancora connettività, ed è per questo che abbiamo creato Starlink“, ha subito aggiunto.

Starlink ha 10mila satelliti. Eutelsat OneWeb 700

“Guardare video è una cosa bella e utile, ma la connettività riguarda anche la salute, l’istruzione e i servizi di emergenza”, ha aggiunto, più concretamente, sostenendo che Starlink è stata creata proprio per questo scopo e che la costellazione conta 10mila satelliti; un numero enorme considerando l’Europa, dove OneWeb ne ha 700.

Starlink Mobile maggior operatore 4G globale per copertura geografica

“Un anno e diciotto mesi dopo il lancio di Starlink Mobile, siamo diventati il ​​più grande fornitore 4G al mondo in termini di copertura geografica. Connettiamo 10 milioni di persone e prevediamo di superare i 25 milioni entro il 2026″, ha detto l’amministratore delegato, che ha stipulato accordi di distribuzione con 36 operatori in 42 paesi.

Il ricordo del blackout spagnolo: Starlink sta testando il servizio in Spagna

Sebbene l’Europa sia già ben servita dal 5G, in particolare Spagna e Francia, e non sembri avere molto bisogno di satelliti, permangono ancora disastri naturali: “Quando Los Angeles è stata devastata dagli incendi, Starlink ha collaborato con gli operatori per attivare il direct-to-cell e 400milapersone hanno potuto connettersi e ricevere avvisi”.

“Se ci pensate, la connettività terrestre è spesso la prima a essere colpita in caso di disastro”, ha sottolineato Gwynne Shotwell. Un anno dopo il blackout che ha isolato la Spagna per diverse ore, questo potrebbe essere un punto importante; MasOrange sta testando la tecnologia mobile Starlink in Spagna da febbraio.

È fondamentale anche in tempo di guerra. Il capo dell’operatore ucraino Kyivstar ha aggiunto poco dopo che Starlink connette 5 milioni di ucraini. “Il marketing bellico funziona”, ha osservato ironicamente un dirigente europeo.

Sebbene quest’anno l’approccio americano sia più moderato, il risultato è lo stesso: una sensazione di distacco tra i due continenti. A fine giornata, l’atmosfera si è fatta più tesa quando Jean-François Fallacher, il nuovo responsabile di Eutelsat OneWeb, ha chiuso i colloqui, sostenuto dai vertici di Deutsche Telekom (Timotheus Höttges) e Telefónica (Marc Murtra).

L’appello di Jean-François Fallacher, Ceo di Eutelsat

“Siamo e rimaniamo l’unica costellazione non americana e non cinese, e siamo chiaramente in modalità combattimento”, ha sostenuto Jean-François Fallacher. Ha aggiunto, gettando sale sulla ferita: “Le persone si stanno rendendo conto che il concetto di sovranità è concreto e cosa significa essere dipendenti”.

Pur accogliendo con favore la recente ricapitalizzazione (proprio per ragioni di sovranità), Jean-François Fallacher ha chiesto di “aumentare la scala” dato che “ci troviamo di fronte a giganti”.

Mentre OneWeb riesce a malapena a competere nel mercato dell’internet spaziale, non è salita sul carro del 5G spaziale, che sarebbe “in fase di pianificazione” ma privo di finanziamenti.

Nel frattempo, però, Deutsche Telekom ha scelto Starlink per lanciare il suo servizio di telefonia mobile satellitare in dieci paesi europei lunedì.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz