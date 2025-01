Starlink per Difesa, Meloni: “Avviata istruttoria”

Abbiamo seguito la conferenza stampa di inizio anno della Premier.

Giorgia Meloni risponde su Starlink e nega di averne parlato con Elon Musk. Ma ammette l’avvio di un’istruttoria sull’uso del sistema satellitare per comunicazioni fra ambasciate e forze armate.

Chiamato in causa anche il Sottosegretario Alessio Butti: “Non ho mai detto che la connettività satellitare sia ‘l’unica soluzione’ per obiettivi Pnrr. È complementare per aree remote”.

Novità nel mondo delle Tlc. Swisscom, Moody’s e S&P abbassano il rating dopo l’operazione Vodafone Italia. Ma sinergie con Fastweb spingeranno ricavi ed Ebitda.

