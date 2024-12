Starlink, Musk e Salvini contro il Pd

Oggi di nuovo sotto i riflettori la polemica su Starlink. Matteo Salvini ed Elon Musk contro il Pd per i due emendamenti anti-Starlink depositati dai senatori dem Antonio Nicita e Lorenzo Basso. E scoppia così la polemica politica via social. Nicita (PD): ‘Se il Governo chiedesse modifiche al PNRR per il satellite sarebbe una scelta ad personam’.

I nuovi chip Willow di Google consentiranno di costruire computer quantistici avanzati, velocissimi e in grado di ridurre gli errori in modo esponenziale all’aumento dei qubit. Ma rimane il problema dei consumi energetici e Mountain View inaugura l’approccio ‘power first’.

Fiber sensing, Sparkle e INGV sfrutteranno i cavi sottomarini in fibra ottica per rilevare i fenomeni sismici.

