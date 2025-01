Starlink, intervista all’uomo di IRIS2 del Parlamento Ue

Oggi Key4biz ha intervistato l’eurodeputato Christophe Grudler, Rapporteur e negoziatore per il Parlamento europeo di IRIS2: “Affidarsi a Starlink creerebbe dipendenza da qualcuno al di fuori della giurisdizione dell’UE”.

Nel pieno dibattito su Meloni-Musk, pubblicati gli “Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale”: “Lo Spazio non è solo una frontiera per l’esplorazione scientifica ma un pilastro fondamentale per la sicurezza nazionale”.

E in tema di sicurezza e sovranità si torna alla costellazione europea IRIS2. Per il direttore della connettività e delle comunicazioni sicure dell’Agenzia spaziale europea, Laurent Jaffart: “Nessuna garanzia sui dati con Startlink”.

