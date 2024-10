Starlink in Italia 1 Giga? Interrogazione del Pd al Governo

Oggi in primo piano il ruolo di Starlink nelle Tlc italiane. Andrea Casu, Vicepresidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera, primo firmatario dell’interrogazione al Governo sui rischi legati al ricorso ai satelliti di Starlink per colmare i ritardi di copertura dei progetti finanziati dal PNRR. Replica la sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto: ‘Operatori potrebbero essere coinvolti soltanto all’esito di gara pubblica’.

Dossieraggio, perché in CdM è saltato il decreto antispie. Il Governo è ancora indeciso. Non sa se affidare più poteri alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo guidata da Melillo o all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale diretta da Frattasi.

Crisi Tlc, Saccone (Slc-Cgil): ‘Starlink e Google? Il Governo si fermi. Prima il PNRR, le nostre aziende e i lavoratori’.



