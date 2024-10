Interrogazione a risposta immediata presentata oggi dal Pd, primo firmatario il Vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni alla Camera Andrea Casu, al ministro del Mimit Adolfo Urso sui rischi legati all’uso di Starlink nelle aree remote per ovviare ai ritardi del PNRR, un’ipotesi avanzata dal Governo che fa molto discutere nella industry.

“Si tratta di un settore dove si dovrebbe colmare i ritardi, non sfruttarli strumentalmente per affidare una prospettiva fondamentale per il nostro futuro ad altri”, ha detto Casu durante il question time.

Starlink, Bergamotto: ‘Il Governo sta esplorando ogni opzione idonea’

Le replica è stata affidata alla Sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto: “Con riferimento all’interrogazione sulle possibili ripercussioni sul Piano Italia 1 Giga con l’ingresso di Starlink nel sistema italiano delle telecomunicazioni desidero sottolineare l’importanza strutturale di questo piano, che è un pilastro strutturale per la strategia della banda ultralarga nel piano de PNRR – ha detto Bergamotto – con un investimento di 3,8 miliardi di euro per garantire connettività a banda larga in tutte le aree del paese contribuendo a colmare il digital divide e la crescita economica”.

Italia 1 Giga, Bergamotto: ‘Operatori potrebbero essere coinvolti soltanto all’esito di gara pubblica’

“Sentito il Dipartimento per la Trasformazione Digitale competente in materia, sul tema della connettività si conferma il massimo impegno nel perseguimento dei target PNRR, e si informa che il Governo sta esplorando ogni opzione idonea a garantire nell’immediato connettività a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni soprattutto in quelle aree del Paese che potrebbero rimanere scoperte – aggiunge – nello specifico si sta valutando la tecnologia satellitare come complemento alle tecnologie esistenti per assicurare che nessuna zona del paese venga lasciata indietro nel percorso di completa digitalizzazione del Paese”.

“Tali valutazione – continua Bergamotto – prescindono dagli operatori potenzialmente interessati che potrebbero essere coinvolti solo all’esito di procedure ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti in materia”.

Bergamotto: “Il completamento delle coperture non sarebbe solo in mano ai privati, ma insieme a tecnologie Ue già in campo”

“Tuttavia sottolineo che i servizi a banda ultralarga non potranno essere erogati soltanto sulla base delle prestazioni di operatori privati – aggiunge Bergamotto – è infatti importante garantire il perseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia e coordinare tale operazione con le altre iniziative europee già messe in campo. Per quanto riguarda la situazione sui ritardi e le difficoltà tecniche il Governo continuerà a lavorare in sinergia con gli operatori e gli enti locali per superare le criticità relative ai permessi e garantire che il piano prosegua secondo le tempistiche previste”.

La controreplica di Andrea Casu

“Ringraziamo il Governo per aver risposto ribadendo l’importanza del Piano Italia 1 Giga – ha detto Casu –, però ci sono degli aspetti su cui non ha risposto il Governo. Starlink non può rispondere alle esigenze che abbiamo per la velocità insufficiente. Porrebbe un tema di concorrenza sleale e impatto sugli investimenti. Aprirebbe una questione gravissima di sicurezza nazionale, affidando ad un’unica infrastruttura di comunicazione satellitare controllata da una azienda estera la possibile rete internet via satellite”.

