Starlink, cresce l’appoggio nel Governo

Starlink, dopo il ministro Crosetto, anche il sottosegretario Butti (“Chi desidera investire è il benvenuto e deve farlo nel pieno rispetto delle nostre regole”) e il ministro Salvini si schierano a favore di un ruolo attivo dei satelliti nel nostro paese. Critiche dal Pd, ma al momento non ci sono alternative valide tanto più che il sistema europeo Iris 2 è ancora indietro. Il perimetro di Italia 1 Giga sarà ridimensionato?

Auto a guida autonoma, la squadra di Donald Trump sta valutando di fissare come priorità per il Dipartimento dei Trasporti un allentamento delle regole per le auto a guida autonoma. Chi ne gioverebbe? Ovviamente la Tesla di Musk.

Chip AI, il Giappone teme l’instabilità geopolitica e investirà 65 miliardi di dollari entro il 2030.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz