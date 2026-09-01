Starlink & Co, detriti spaziali in aumento (ci mancavano i data center in orbita)

A quasi 70 anni dal primo lancio di un satellite da parte dell’Unione Sovietica, oggi come oggi c’è il massimo di detriti spaziali della storia in orbita.

La quantità di satelliti e di detriti in orbita bassa (LEO) solleva non poche preoccupazioni sul rischio di collisioni che potrebbero danneggiare o addirittura distruggere altri mezzi spaziali o altri satelliti.

Lo scenario peggior è quello di una reazione a catena di collisioni, che renderebbe impossibile l’utilizzo dell’orbita bassa. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, additando SpaceX, l’operatore spaziale di Elon Musk, è il primo responsabile dell’aumento del traffico in orbita bassa con il lancio a raffica di nuovi satelliti che ha creato Starlink, la prima costellazione globale con più di 10mila satelliti.

Sono in arrivo altri satelliti

Aziende e agenzie governative statunitensi hanno elaborato piani ambiziosi per il dispiegamento di proprie costellazioni. L’azienda cinese LandSpace Technology ha recentemente dimostrato di poter riutilizzare un razzo vettore, come fa SpaceX, un’impresa che potrebbe contribuire ad accelerare il dispiegamento dei satelliti.

Cambi di traiettoria dei satelliti sempre più frequenti

Con l’aumento della densità di traffico nell’orbita terrestre bassa, i satelliti di SpaceX cambiano traiettoria con maggiore frequenza, secondo quanto emerge dai documenti depositati presso la Federal Communications Commission.

Tra quest’anno e il 2034, si prevede il dispiegamento in orbita terrestre bassa di almeno 41mila nuovi satelliti, di cui circa due terzi provenienti da SpaceX, Amazon.com con Amazon LEO e aziende cinesi, secondo Dallas Kasaboski, analista della società di consulenza satellitare Analysys Mason.

Data center orbitali a peggiorare il quadro

L’impegno di SpaceX e di altre aziende nello sviluppo di data center orbitali, progettati per ospitare sciami di satelliti dotati di chip per l’intelligenza artificiale, potrebbe portare il numero totale di satelliti a circa 1,5 milioni, ha detto Kasaboski.

Jonny Dyer, amministratore delegato della società satellitare Muon Space, ha sottolineato il numero di aerei commerciali che ogni giorno decollano e atterrano in sicurezza in aeroporti trafficati, spesso operando in stretti corridoi di volo. Nell’orbita terrestre bassa c’è più spazio per i satelliti rispetto allo spazio aereo terrestre disponibile per gli aerei, ma azioni ostili o una scarsa coordinazione potrebbero rappresentare una minaccia, secondo Dyer. “Per me, il rischio non è il numero. È se ci sono attori malintenzionati che compiono azioni dannose intenzionalmente o se sono negligenti”, ha detto al Wall Street Journal.

Collisioni rare per fortuna

Le collisioni sono rare – l’Agenzia Spaziale Europea ne ha contate quattro che hanno coinvolto oggetti catalogati nello spazio – ma possono causare danni ingenti. Nel 2009, un satellite di Iridium Communications ha colpito un satellite russo non funzionante, generando circa 1.800 frammenti di detriti di almeno 10 centimetri di dimensione. Altri detriti provengono dalla rottura di componenti e da attacchi missilistici antisatellite.

Gli scienziati tracciano i frammenti di dimensioni pari o superiori a quelle di una palla da baseball utilizzando il radar, e SpaceX manovra i suoi satelliti per evitarli. Ma i detriti troppo piccoli per essere tracciati possono rappresentare un pericolo. Un frammento delle dimensioni di una scheggia potrebbe danneggiare un satellite, dato che entrambi viaggiano a velocità elevatissime, ha detto Mark Matney, scienziato planetario del programma sui detriti orbitali della NASA.

SpaceX ha messo in guardia contro l’eccessivo numero di oggetti. “Con l’aumento del numero di satelliti e altri oggetti in orbita terrestre bassa, aumenta anche la probabilità di collisioni accidentali, frammentazioni o altri incidenti in orbita”, ha detto la società in un documento relativo alla sua offerta pubblica iniziale.

“A mio parere, stiamo operando alla massima densità possibile in sicurezza”, ha aggiunto Jonathan McDowell, astrofisico che gestisce un catalogo di oggetti spaziali ampiamente citato.

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