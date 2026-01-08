Quello che sta succedendo in Francia, dove un piccolo sindacato delle Tlc ha attaccato Starlink, che a sua volta ha risposto per le rime, è un assaggio di ciò che si potrebbe verificare anche in altri paesi – anche in Italia? – o a livello Ue. Lo scrive la Tribune.

Frequenze a Starlink per il D2D, decide la FCC americana o l’ITU (Onu)?

Un sorprendente scambio di battute si è verificato negli ultimi giorni di dicembre 2025. SpaceX, il gigante spaziale valutato 800 miliardi di dollari, si è preso il tempo di rispondere al “piccolo” sindacato francese CFE-CGC, che era venuto a sfidarlo sul suolo americano per opporsi all’acquisizione di frequenze dall’operatore satellitare Echostar. Senza esitazione, il sindacato ha partecipato a una consultazione pubblica lanciata dalla Federal Communications Commission (FCC) statunitense. Il 15 dicembre, ha sottolineato che concedere l’autorizzazione a SpaceX negli Stati Uniti le avrebbe di fatto conferito un “monopolio globale” sul mercato Direct-to-Device (D2D), la tecnologia che consente agli smartphone di comunicare direttamente con le costellazioni satellitari. Ciò, ha ulteriormente sostenuto il sindacato, avrebbe “destabilizzato e minacciato il modello economico dell’industria della telefonia mobile”. Per questo motivo, la CFE-CGC ha sostenuto che la richiesta avrebbe dovuto essere prima approvata dall’ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), prima di qualsiasi decisione da parte della FCC.

Provocare reazioni in Europa

Senza esitazione, SpaceX ha liquidato il sindacato e tutti coloro che criticavano il suo progetto il 29 dicembre. “Gli oppositori sollevano una manciata di questioni secondarie e accessorie, ognuna delle quali è irrilevante, speculativa, errata o giuridicamente infondata”, ha sbottato. Ma cosa ci faceva la CFE-CGC in questo pasticcio? “Non abbiamo mai sperato di impedire l’approvazione della FCC, che sembra già scontata”, dice Eric Dupond, Segretario Nazionale per l’Economia e la Regolamentazione delle Telecomunicazioni. “Il nostro obiettivo era piuttosto quello di provocare una reazione da parte loro e di cogliere l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica in patria sulle implicazioni di queste frequenze in Europa”. Il sindacato ha certamente il merito di aver smosso le acque. SpaceX ha svelato le sue nuove ambizioni in ambito mobile per mesi senza generare molto scalpore. Finora, ha fornito capacità satellitare ad aziende come T-Mobile per servizi direct-to-device, senza contatto diretto con i clienti. Grazie a queste nuove frequenze, costate 17 miliardi di dollari lo scorso settembre, presto non avrà più bisogno di passare attraverso l’intermediazione degli operatori e potrà commercializzare il proprio servizio mobile, così come già offre l’accesso a Internet fisso via satellite con Starlink.

Un abbonamento mobile a Starlink in arrivo?

“Potrai avere un abbonamento mobile a Starlink, proprio come già fai con AT&T, T-Mobile o Verizon“, ha confermato Elon Musk tre mesi fa sul podcast americano All-In. Una volta lanciati i satelliti compatibili con queste frequenze e lanciati i nuovi smartphone che le supportano, il servizio potrebbe essere disponibile entro la fine del 2027. Nel frattempo, l’azienda ha depositato alcuni marchi evocativi come “SpaceX Mobile” e “Powered by Starlink”, come si può facilmente verificare sul sito web dell’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. Difficile essere più chiari.

Certamente, il gigante della tecnologia si rivolge principalmente al pubblico americano, in particolare a coloro che vivono in aree rurali e remote. Si impegna inoltre a continuare a fornire servizi e copertura direct-to-device (D2D) agli operatori di telefonia mobile. Ma, allo stesso tempo, ha scritto nero su bianco alla FCC che intende lanciare il suo servizio di telefonia mobile “a livello nazionale e globale entro la fine del 2027”.

Reazioni smorzate in Europa

Al momento, in Europa non si è levata ufficialmente alcuna voce per esprimere preoccupazione riguardo a questo progetto, ma dietro le quinte si sta organizzando una resistenza, scrive la Tribune. Tuttavia, nel nostro continente, SpaceX non avrà vita facile, poiché dovrà ottenere l’approvazione della Commissione Europea prima di poter utilizzare le sue frequenze Echostar nella banda MMS a 2 GHz. Queste frequenze scadranno a metà del 2027, così come quelle assegnate all’operatore satellitare Viasat, e l’autorizzazione per entrambe le società dovrà essere rinnovata.

Le telco chiedono level play field con i satellitari

Orange, che ha lanciato il proprio servizio Direct-to-Device alla fine dello scorso anno, ha dichiarato al quotidiano francese di “seguire attentamente la questione”, senza ulteriori commenti. Tuttavia, le sezioni non criptate del suo contributo alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea sono inequivocabili. L’operatore francese, come le sue controparti Deutsche Telekom e Telefonica, sta sostenendo una revisione completa delle condizioni di utilizzo delle frequenze “per garantire la piena parità di trattamento con gli operatori di rete mobile”. In altre parole, se SpaceX volesse offrire gli stessi servizi mobili, dovrebbe essere soggetta alle stesse tasse, agli stessi obblighi di copertura e alle stesse norme di sicurezza degli operatori nazionali.

Questa è anche la posizione di Connect Europe, che commenta con molta cautela la procedura, sottolineando i vantaggi della tecnologia Direct-to-Device e la sua complementarietà con le reti terrestri.

Un collegamento diretto con il consumatore

Oltre alla questione della parità di trattamento, sta emergendo una sfida competitiva completamente diversa che preoccupa gli operatori di telecomunicazioni. Permettere a SpaceX di avere un collegamento commerciale diretto con i clienti di telefonia mobile è un po’ come far entrare la volpe nel pollaio. Soprattutto perché l’azienda di Elon Musk afferma che il suo sistema sarà in grado di offrire banda larga mobile ad alta velocità, qualcosa che l’attuale tecnologia Direct-to-Device (D2D), limitata ai messaggi di testo di emergenza e alla condivisione della posizione, non può fornire. Chiamate vocali, accesso a Internet, video: SpaceX è piena di promesse. I collegamenti laser tra i suoi satelliti per la trasmissione dei dati dovrebbero, in ogni caso, consentirle di ridurre la latenza limitando il numero di viaggi di andata e ritorno tra la Terra e lo spazio. Tuttavia, secondo diversi esperti del settore, questo non sarà sufficiente per competere con le reti mobili terrestri degli operatori. “La capacità di questo tipo di servizio può essere solo limitata rispetto agli operatori di telecomunicazioni, date le dimensioni delle aree di copertura terrestre e la ridotta potenza disponibile a livello del suolo”, sostiene l’Agenzia Nazionale delle Frequenze francese (ANFR), specificando tuttavia di non essere a conoscenza di tutti i dettagli tecnici di questo progetto.

Segnale satellitare più debole

Inoltre, e anche se Elon Musk affermasse il contrario, gli utenti avranno difficoltà a ricevere i segnali satellitari quando si trovano all’interno di un edificio. Questo accadrà anche all’aperto, nelle aree urbane. Questo perché edifici alti, cemento o acciaio ostruiranno il segnale. Ma anche a causa di problemi di capacità, poiché molte persone si collegheranno simultaneamente e condivideranno una larghezza di banda limitata. È quindi principalmente nelle aree scarsamente popolate che SpaceX potrebbe diventare un serio concorrente. A meno che, naturalmente, non decida un giorno di acquisire anche un operatore di telefonia mobile terrestre per integrare il suo servizio. Questa è una prospettiva che Elon Musk non esclude più quando gli viene chiesto dai media americani.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz