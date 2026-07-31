Starbucks® apre a Valmontone outlet e inaugura una nuova Coffee Experience

(Adnkronos) –

Starbucks®, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, apre il nuovo store all’interno di Valmontone Outlet una delle principali shopping destination italiane che accoglie ogni anno oltre 7 milioni di visitatori. Con questa inaugurazione il brand offre una nuova Coffee Experience, progettata per valorizzare la cultura del caffè e offrire ai clienti un’esperienza ancora più coinvolgente e consapevole.

Il nuovo store impiega 13 partner, tutti provenienti dal territorio, confermando l’impegno di Starbucks nel creare opportunità professionali a livello locale e nel costruire relazioni autentiche con le comunità in cui opera.

Situato nel cuore di Valmontone Outlet, presso la Premium Plaza, il nuovo store si estende su una superficie di circa 100 mq e accoglie i visitatori in un ambiente contemporaneo e confortevole, caratterizzato da richiami al verde iconico del brand. Lo spazio dispone di 24 posti a sedere interni e 28 esterni, ai quali si aggiungerà successivamente un ulteriore dehor.

Con questa apertura Starbucks raggiunge 52 store in Italia, di cui 8 nel Lazio.



La nuova Coffee Experience rappresenta un’evoluzione dell’esperienza di conoscenza e degustazione del caffè Starbucks in Italia. Il percorso proposto nel nuovo store accompagna i clienti alla scoperta dell’intero viaggio del chicco: dalla selezione delle origini alle tecniche di tostatura, fino ai metodi di estrazione. L’area dedicata al caffè è progettata come uno spazio immersivo, con silos che espongono chicchi selezionati, pannelli che raccontano le caratteristiche delle miscele e contenuti che illustrano le fasi di lavorazione. I clienti possono conoscere da vicino alcune tra le miscele più note di Starbucks – Blonde® Espresso Roast, Caffè Verona® e la miscela stagionale Kati Kati Blend™ – disponibili anche per l’acquisto, con un servizio gratuito di macinatura in store.

“Con l’apertura di Valmontone inauguriamo una nuova Coffee Experience, un nuovo modo di raccontare la nostra expertise nel mondo del caffè, protagonista assoluto del percorso che proponiamo ai clienti, dai chicchi alla tazza – dichiara Vincenzo Catrambone, General Manager Starbucks Italia. – La partnership con Percassi continua a crescere anche attraverso negozi innovativi come questo, pensati per avvicinare sempre più persone alla cultura del caffè. Un progetto che nasce anche grazie all’inserimento di 13 nuovi partner del territorio, testimonianza del legame che Starbucks costruisce con le comunità locali in ogni nuova apertura.”

«L’apertura di Starbucks rappresenta un nuovo importante tassello nel percorso di evoluzione di Valmontone Outlet – dichiara Tomaso Maffioli, CEO Promos. Accogliere un brand internazionale così riconosciuto rafforza la qualità e la varietà dell’offerta del centro e contribuisce a rendere la visita un’esperienza sempre più completa, che va oltre lo shopping. La nuova Coffee Experience interpreta pienamente la nostra visione di Valmontone Outlet come una destinazione da vivere, capace di offrire ai propri visitatori occasioni di incontro, scoperta e condivisione. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti che questa apertura generi nuove opportunità professionali per il territorio, confermando il ruolo dell’Outlet come realtà fortemente integrata nella comunità locale».

Dal 1971, Starbucks® Coffee Company è impegnata nell’approvvigionamento etico e nella torrefazione di caffè Arabica di alta qualità. Con oltre 33.000 negozi in tutto il mondo, oggi Starbucks® è il primo torrefattore e rivenditore di specialità caffearie al mondo. Grazie al nostro impegno costante per l’eccellenza e i nostri valori, portiamo l’unicità della Starbucks® Experience nella vita di tutti i nostri clienti attraverso ogni singolo caffè. Per condividere l’esperienza, vieni a trovarci in negozio oppure visita i siti Internet https://stories.starbucks.com/ www.Starbucks.com.

Percassi è una società le cui attività comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi (come Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Jordan, Victoria’s Secret, Bath&Body Works, LEGO, Garmin in ambito fashion-beauty e consumer, e Starbucks nel food). Percassi è anche attivo nella gestione di brand propri (KIKO Milano, Womo e Bullfrog nel settore della cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food). Percassi opera anche in ambito real estate per la realizzazione di importanti progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale. Per ulteriori informazioni: www.percassi.com

Da oltre 35 anni Promos sviluppa, gestisce e valorizza destinazioni dedicate allo shopping e al tempo libero, affiancando proprietà e investitori attraverso competenze integrate di asset management, leasing, marketing e gestione operativa. Il portafoglio della società comprende outlet, centri e parchi commerciali e progetti urbani distribuiti dal Centro al Nord Italia e nella Repubblica di San Marino, che accolgono complessivamente oltre 50 milioni di visitatori ogni anno. Grazie alla conoscenza dei mercati locali e a una visione strategica orientata alla crescita, Promos crea luoghi capaci di generare valore per proprietà, brand, territori e comunità: destinazioni da vivere, incontrare e scoprire.

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