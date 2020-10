Cerchi un nuovo modo per comunicare con i tuoi colleghi a causa dello smart working? Un’azienda di Los Angeles ha creato macchine delle dimensioni di una cabina telefonica per trasmettere ologrammi dal vivo nel proprio salotto di casa.

Gli ologrammi di PORTL

Il dispositivo realizzato da PORTL Inc, consente agli utenti di parlare in tempo reale con un ologramma a grandezza naturale di un’altra persona.

Le macchine possono anche essere dotate di tecnologia per consentire l’interazione con ologrammi registrati di personaggi storici o parenti deceduti.

Ciascun dispositivo PORTL è alto 2 metri, largo 1,5 m e profondo 0,6 m, e può essere collegato a una presa a muro standard. Chiunque abbia una fotocamera e uno sfondo bianco può inviare un ologramma alla macchina in quello che l’amministratore delegato David Nussbaum chiama “oloportazione“.

Non solo smart working

“Siamo in grado di mettere in contatto famiglie di militari che non si vedono da mesi, persone di posti molto lontani ” o chiunque si allontani socialmente per combattere il Coronavirus, ha aggiunto Nussbaum.

I prezzi per la macchina partono da 60mila dollari un costo che Nussbaum si aspetta scenderà nei prossimi tre-cinque anni. L’azienda prevede inoltre un dispositivo da tavolo più piccolo con un prezzo inferiore all’inizio del prossimo anno.

L’azienda americana sta promuovendo l’idea a numerosi musei, che potrebbero consentire ai visitatori di interrogare un ologramma di una figura storica, e alle famiglie per registrare le informazioni per nipoti e pronipoti futuri.