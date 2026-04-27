Il successo delle stablecoin tra le imprese globali

Le stablecoin sono sempre più integrate nelle transazioni B2B transfrontaliere. Secondo un nuovo studio pubblicato da Juniper Research, si stima che entro il 2035 il valore complessivo delle transazioni tra imprese (B2B) potrebbe raggiungere i 5 trilioni di dollari su scala mondiale.

Entro il periodo di tempo considerato dalla ricerca, c’è da aspettarsi che circa l’85% del totale del valore delle transazioni in stablecoin sarà relativo al segmento Business-to-Business, con queste valute digitali che si trasformeranno da asset speculativi a fattore centrale del sistema dei pagamenti transfrontaliero.

Già oggi gli scambi B2B sono attesi in crescita e per il 2026 dovrebbero raggiungere un valore approssimativo di 13,4 miliardi di dollari (su un totale di circa 40 miliardi di dollari, comprensivi quindi anche quelli tra singoli individui e tra consumatori e aziende). Questo perché le stablecoin sono sempre più integrate negli scambi B2B transfrontalieri, nelle operazioni di tesoreria e nelle catene di approvvigionamento.

Che cosa sono le stablecoin e quali vantaggi offrono

La stablecoin è una moneta digitale ancorata al valore di un’altra risorsa stabile, che può essere il dollaro o l’euro, e la sua caratteristica principale è che è stata progettata per mantenere un prezzo costante. È una criptovaluta ‘tranquilla’, infatti, pensata per ridurre la volatilità tipica dei Bitcoin e delle altre crypto, usata sempre più per pagamenti, trasferimenti e attività finanziarie in tempo reale

Il successo di questa criptovaluta “stabile”, non soggetta a impennate e crolli di valore improvvisi, sta nella programmabilità e nella velocità, nei costi inferiori e nella maggiore flessibilità nella gestione dei flussi globali rispetto ai sistemi tradizionali di pagamento internazionale.

Quali sono le stablecoin più usate

A dominare il mercato globale delle stablecoin sono oggi pochi grandi player, che concentrano la maggior parte della capitalizzazione e dei volumi di scambio. In testa si conferma USDT (Tether), ancorata al dollaro e leader indiscussa con circa il 60–65% del mercato e una capitalizzazione nell’ordine dei 170–180 miliardi di dollari, punto di riferimento per trading crypto, pagamenti internazionali e liquidità DeFi.

Segue USDC (Coin), sviluppata da Circle e Coinbase, con 60–75 miliardi di dollari di market cap e una forte vocazione alla trasparenza e alla conformità regolamentare, caratteristiche che la rendono particolarmente apprezzata in ambito B2B e nei progetti fintech istituzionali.

Più distante, ma rilevante nell’ecosistema decentralizzato, è DAI, stablecoin collateralizzata con asset digitali e ampiamente utilizzata nelle applicazioni DeFi, cioè di finanza decentralizzata, l’insieme di servizi finanziari (prestiti, prestiti, risparmio, scambio di asset, derivati, ecc.) che funzionano su blockchain pubbliche, senza banche né intermediari tradizionali.

Accanto a questi nomi, si stanno affermando nuove soluzioni: dalle stablecoin in euro, sempre più utilizzate per transazioni intra-UE, fino a progetti emergenti legati a grandi operatori statunitensi come PayPal, che puntano a ritagliarsi spazio sia nei pagamenti consumer sia nei flussi aziendali.

Al primo posto le imprese USA, poi brasiliane e giapponesi

Secondo i ricercatori, il primo Paese per transazioni B2B in stablecoin saranno gli Stati Uniti, per un valore stimato in 1,7 trilioni di dollari, seguiti dal Brasile, con 453 miliardi di dollari, dal Giappone, con 352 miliardi, e dal Messico, con 346 miliardi.

Il primo Paese europeo menzionato in questa classifica è la Germania, al settimo posto, con 160 miliardi di dollari di valore di transazioni B2B in stablecoin.

Il rapporto individua nei pagamenti B2B transfrontalieri il principale motore di crescita del valore delle transazioni in stablecoin da qui al 2035. Un trend che si spiega anche con i limiti strutturali del sistema bancario tradizionale, ancora gravato da tempi di regolamento lunghi e da costi di intermediazione elevati: commissioni tra istituti, margini sulla conversione valutaria e spese legate alla messaggistica SWIFT.

Le stablecoin sempre più usate nei pagamenti

In questo contesto, le stablecoin si stanno affermando come un’alternativa sempre più competitiva.

Un altro rapporto EY mostra che al momento il 62% delle aziende che usano stablecoin le impiega per pagare fornitori internazionali, il 53% per ricevere pagamenti da partner esteri e il 44% per cash‑management transfrontaliero, segnale che l’uso si sta consolidando.

Regolate su blockchain quasi in tempo reale, queste cripto consentono di abbattere drasticamente i costi per transazione, riducendoli a una frazione rispetto ai canali convenzionali. Una caratteristica che le rende particolarmente adatte ai trasferimenti aziendali internazionali di grande valore e ad alta urgenza, soprattutto quando denominate in dollari, fungendo così da asset di regolamento neutrale.ù

I rischi per la stabilità del sistema

Solo vantaggi? Non proprio. Sul fronte dei rischi, il crescente utilizzo delle stablecoin nei pagamenti transfrontalieri solleva interrogativi rilevanti per la stabilità del sistema. La forte concentrazione del mercato su pochi emittenti, in particolare USDT e USDC, espone infatti a potenziali shock: un eventuale depegging o una crisi di liquidità potrebbe generare turbolenze nei flussi globali e ripercuotersi sull’intero ecosistema DeFi.

A ciò si aggiunge la frammentazione normativa: diversi Paesi, soprattutto quelli con controlli sui capitali, limitano o vietano l’uso delle criptovalute, rendendo incerti e vulnerabili i flussi basati su stablecoin, con rischi di blocchi o problemi di convertibilità.

Infine, non mancano le criticità legate all’uso illecito: la rapidità e la natura globale di questi strumenti possono facilitare attività di riciclaggio e frodi, spingendo le autorità a rafforzare i requisiti di compliance, dal KYC alle regole della Travel Rule, in un contesto in cui persistono ancora ampie zone grigie.

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