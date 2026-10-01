Spread, De Felice (Intesa Sanpaolo): “L’Italia ha fondamentali solidi, le tensioni arrivano dalla Francia”

(Adnkronos) – “La tensione sui titoli di Stato europei parte dalla Francia e si trasmette anche all’Italia, è importante però fare un distinguo tra il nervosismo del mercato e i fondamentali economici”. Lo spiega all’Adnkronos Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, che precisa anche perché è stata rivista al rialzo la stima per l’Italia per quest’anno e il prossimo anno e si augura che la manovra possa essere molto selettiva nei provvedimenti.

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