E’ la piattaforma online di Mediaset dedicata allo sport. In particolar modo su www.sportmediaset.mediaset.it è possibile rivedere tutte le partite del Mondiale di Calcio di Russia 2018 ancora in corso, con gli highlitghs delle partite appena concluse oppure le sintesi integrali.

Facile da usare grazie alla sua grafica semplice, il sito svolge la funzione di database online sportivo dell’emittente televisiva Mediaset, dove l’utente può ricercare le partite andate in onda e poterli riguardare quando vuole.

I canali “Mondiali”, “Calcio”, “Intrattenimento”, “Formazioni”, “Wimbeldon”, “Mercato” Video”, “Live”, “MotoGP”, “SBK” ben visibili sempre nella parte superiore della prima pagina, conducono il visitatore in una serie di sottopercorsi per conoscere tutte le novità, i contenuti più visti, i più popolari, i generi, quelli ‘In onda adesso’ e l’intero archivio.

Per poter accedere allo streaming è necessario registrarsi, l’utente per attivare il servizio deve seguire un processo lungo di registrazione, per questo si consiglia il login con i profili di Facebook o Twitter.

Il sito, nel complesso, è user-friendly e si presenta bene graficamente dove in bella vista al centro della home scorrono immagini e le ultime news riguardanti le notizie sportive più importanti, dove al momento il Mondiale di Calcio di Russia 2018 fa fa padrone.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo