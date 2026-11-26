Oggi apriamo con l’intervista a Raffaele Roscigno, Segretario Generale SLP-CISL, che interviene sulla convergenza tra uffici postali e punti vendita TIM: “Lo sportello non è uno scaffale su cui aggiungere prodotti: è un luogo di relazione e di fiducia, costruita in decenni dal lavoro dei postali”.

Per la PA Digitale, intanto, con l’approvazione del decreto legislativo di semplificazione, in Italia si potrà avere un solo SPID ad uso personale (e non più 12) per evitare truffe ai cittadini. Ma ci sono diversi problemi, come ci hanno spietato gli esperti Giovanni Manca e Stefano Fratepietro.

Per il digitale terrestre, infine, l’Italia punta a mantenere la banda sub 700 anche dopo la scadenza del 2031, ma resta da capire quali conseguenze ci saranno per lo sviluppo di tecnologie più moderne come 5G e FTTH.

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