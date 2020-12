Sport dilettantistico, sostegni a favore delle società sportive

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Lazio tramite questa misura vuole promuovere una procedura finalizzata alla concessione dei contributi a fondo perduto in favore delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Soggetti beneficiari

Beneficiari dei contributi sono le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).

Tipologia di interventi ammissibili ed entità del contributo

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono presentare una sola domanda per una delle categorie di partecipazione di seguito indicate, fermo restando che non è possibile partecipare ad entrambe le categorie e che si può presentare una sola domanda per singolo soggetto sportivo:

a) Contributo a fondo perduto di importo pari ad € 1.000,00 (mille/00) in favore dei suddetti soggetti che organizzino attività sportive e/o manifestazioni sportive ma che NON abbiano anche la gestione di spazi deputati all’esecuzione delle predette attività;

b) Contributi a fondo perduto di importo pari ad € 2.000,00 (duemila/00) in favore dei suddetti soggetti che oltre ad organizzare attività sportive e/o manifestazioni sportive abbiano anche il costo derivante dalla gestione (locazione, comodato, concessione) di uno spazio deputato all’esecuzione di attività sportive (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo; palestre, piscine, campetti, etc.)

La dotazione finanziaria è di € 1.998.006,22.

Scadenza

Le domande devono essere inviate entro il 23/12/2020.