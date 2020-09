Offerta online a distanza per il 69% delle organizzazioni sportive durante la pandemia per mantenere il contatto con gli iscritti.

Sport e digitale, un connubio fortemente cresciuto durante la pandemia. E’ quanto emerge da un’indagine condotta su 2.500 organizzazioni sportive durante il Covid-19, condotta dal Centro studi di Sport e Salute in collaborazione con SWG.

Secondo la ricerca, durante il lockdown, “ben il 69% delle organizzazioni sportive ha predisposto una qualche offerta online per i propri iscritti, ma soltanto il 7% si è spinto verso l’offerta di un servizio a pagamento. Obiettivo principale è stato mantenere i contatti con gli iscritti”.

Alla riapertura si accompagna “una progressiva riduzione dei servizi online rivolti agli iscritti (-27% di saldo netto tra quanti hanno aumentato e ridotto le attività dopo il lockdown), con ulteriore riduzione prevista per ottobre”.

Il 74% deli attuatori di servizi online si è servito di piattaforme di video-conference, seguono i social, mentre risulta minoritario l’impiego di app e siti proprietari.

Quasi la metà delle organizzazioni esprime bisogno di formazione digitale e, nonostante le poco rosee prospettive, si dice disposta a investire sul digitale. Una soluzione strategica, anche in vista di possibili, per quanto non auspicabili, nuovi periodi di lockdown.