La novità, tanto attesa e richiesta anche attraverso Key4Biz dalla Conferenza delle Regioni, è contenuta nel decreto legislativo di semplificazione, appena approvato dal Consiglio dei ministri, per aggiornare il Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Finalmente, il Governo corre ai ripari per evitare o ridurre le truffe effettuate con lo SPID di ignari cittadini. Si potrà avere un solo SPID ad uso personale e non più 12, come può avvenire oggi.

La novità, tanto attesa e richiesta anche attraverso Key4Biz dalla Conferenza delle Regioni, è contenuta nel decreto legislativo di semplificazione, appena approvato dal Consiglio dei ministri, per aggiornare il Codice dell’amministrazione digitale (CAD). Ora il testo andrà in Parlamento e alla Conferenza delle Regioni per ricevere i pareri e tornerà poi al Governo (che valuterà se prendere in considerazione quanto emerso dalla Camera, dal Senato e dalle Regioni) prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Spid, si potrà avere una sola identità a uso personale

“Ciascuna persona” – ecco la modifica rispetto ad oggi – “può essere titolare di una sola identità SPID a uso personale, ferma restando la disciplina delle identità a uso professionale”.

Significa che per uso privato si potrà ottenere un solo SPID, che può aggiungersi a quello erogato per motivi di lavoro.

I gestori Spid verificano attraverso l’Anagrafe Unica digitale l’esistenza di altre identità Spid già rilasciate

Il rilascio di un solo SPID ad uso personale per ciascun cittadino viene “garantito dai gestori, verificando – preventivamente – attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), l’esistenza di altre identità”.

Altra novità: nell’ANPR, ossia nell’Anagrafe unica digitale ad ogni cittadino sarà associata anche la sua identità digitale SPID.

Ad ACN le funzioni relative all’adozione di linee guida e di misure in materia di sicurezza informatica

Infine, sulla sicurezza informatica il nuovo CAD, approvato in esame preliminare, “attribuite espressamente all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) le funzioni relative all’adozione di linee guida e di misure in materia di sicurezza informatica. Le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), insieme agli atti dell’ACN, costituiscono il riferimento unitario per l’attuazione tecnica del Codice”.

A giugno del 2025 abbiamo scritto che “AgID ha aperto un tavolo per risolvere il problema”, perché il rischio truffe tramite SPID è sempre più concreto. Il furto d’identità è un problema concreto e in crescita. Basta un codice fiscale rubato per attivare 12 diversi codici SPID, questo il numero degli Identity Provider accreditati.



Come avvengono le truffe con lo Spid

È sufficiente un codice fiscale e un numero di telefono di un ignaro cittadino per attivare fino a 12 SPID falsi.

Attualmente esistono 12 Identity Provider accreditati per il rilascio e la gestione dello SPID, ma d’altro canto non esiste invece un database centralizzato che raccolga e controlli la veridicità di tutti gli SPID accreditati e operativi.

Questo permette quindi ai malintenzionati che si sono impossessati di un codice fiscale qualsiasi di attivare fino a 12 diversi SPID tramite il medesimo codice fiscale. Basta associare un diverso numero di cellulare allo stesso codice fiscale a seconda dell’Identity provider di turno.

Nessun meccanismo di allarme avvisa il titolare della duplicazione e, come detto, non esiste un sistema automatico di allerta e controllo incrociato fra diversi gestori.

La cosa più grave è che la vulnerabilità è nota dal 2018.

Nel 2025, truffa Spid, cambiano l’IBAN su NoiPA e ti rubano lo stipendio: in guardia i dipendenti pubblici

Sempre l’anno scorso abbiamo raccontato la storia di dipendente pubblica romana a cui era stato cambiato IBAN nell’area privata di NoiPA e la 13esima è stata accreditata sul conto dei cyber criminali. Poi è stata rafforzata la sicurezza del login sul portale del MEF.

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