Inoltre, è indispensabile per usufruire di tanti altri benefici statali. In questa guida come ottenere SPID online e in 5 minuti con Poste italiane.

È obbligatorio avere lo SPID per chiedere il bonus bici. Il rimborso fino 500 euro e per il 60% del costo di una bicicletta o di un altro mezzo di trasporto individuale scatterà dal 4 novembre e il decreto con tutti i dettagli sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato 5 settembre. Due condizioni indispensabili si conoscono già: “la fattura dell’acquisto (o in alternativa lo scontrino parlante) e lo Spid”, ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Inoltre, è indispensabile avere SPID per usufruire di tanti altri benefici statali:

bonus cultura per i 18enni,

bonus vacanza,

bonus docenti,

bonus per i seggiolini antiabbandono in auto,

bonus destinato all’attivazione di connessioni Internet e all’acquisto di pc e tablet dal 20 settembre 2020,

dal 15 novembre dimissioni volontarie dal sito del ministero del lavoro

Per accedere a tutti i siti della Pubblica amministrazione da marzo 2021. L’alternativa è la carta d’identità elettronica.

Allora, vediamo, in questa guida come ottenere SPID online e in 5 minuti con Poste italiane, uno dei 9 Gestori di identità digitale.

Per avere SPID occorre avere almeno 18 anni.

Oggi sono 10 milioni gli italiani che hanno SPID.

Come chiedere SPID online sul sito di Poste italiane

Abbiamo chiesto SPID, nel nostro test, registrandoci direttamente sul sito posteid.poste.it e richiedere online SPID, attraverso un cellulare certificato presso Poste Italiane o un lettore Bancoposta.

TEMPI MEDI

Rilascio online: 5 minuti.

Esistono altre due modalità per richiedere SPID online con Poste Italiane

VIA CIE, CNS o FIRMA DIGITALE

Se hai una Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi attiva o una firma digitale, puoi completare la registrazione totalmente on line tramite un lettore di smart card da collegare al tuo computer.

TEMPI MEDI

Inserimento dati: 10 minuti (5 se hai già le credenziali Poste.it).

VIA DOCUMENTO ELETTRONICO (CIE 3.0 O PASSAPORTO ELETTRONICO)

Se hai una Carta d’Identità Elettronica di recente emissione o un Passaporto elettronico (emesso dopo il 2006), puoi effettuare l’identificazione utilizzando l’app PosteID e completare la registrazione totalmente on line, dal tuo smartphone/tablet o dal tuo computer.

TEMPI MEDI

Inserimento dati: 15 minuti.

Il nostro videotutorial su come chiedere SPID online con Poste italiane