Dl primo gennaio 2026 Poste italiane ha reso SPID a pagamento. La sua identità digitale SPID rimane gratuita per il primo anno. A partire dal secondo anno è obbligatorio pagare un contributo annuale di 6 euro.
Il servizio, però, rimane gratuito per:
- minorenni;
- cittadini con almeno 75 anni di età;
- residenti all’estero;
- titolari del servizio PosteID SPID ad uso professionale.
Ecco il videotutorial di Key4Biz su come attivare online la Carta d’identità elettronica (CIE) per accedere sul web in alternativa a SPID: con la stessa semplicità, ma con più sicurezza. La Carta d’identità elettronica non ha un costo annuale.