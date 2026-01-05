»
Spid di Poste a 6 euro. Come usare in alternativa la Carta d’identità elettronica senza costi

https://youtu.be/k1aG3IVgu0s?si=FZ0sAQhBJ_GO-x7U

mostriamo come usare online, con la stessa facilità di SPID e senza costi la carta d’identità elettronica.

Dl primo gennaio 2026 Poste italiane ha reso SPID a pagamento. La sua identità digitale SPID rimane gratuita per il primo anno. A partire dal secondo anno è obbligatorio pagare un contributo annuale di 6 euro.

Il servizio, però, rimane gratuito per:

  • minorenni;
  • cittadini con almeno 75 anni di età;
  • residenti all’estero;
  • titolari del servizio PosteID SPID ad uso professionale.

Ecco il videotutorial di Key4Biz su come attivare online la Carta d’identità elettronica (CIE) per accedere sul web in alternativa a SPID: con la stessa semplicità, ma con più sicurezza. La Carta d’identità elettronica non ha un costo annuale.

