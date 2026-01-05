Spid di Poste a 6 euro: 2 domande all’Antitrust

In primo piano la nostra analisi su Spid a pagamento di Poste italiane: una novità introdotta a sorpresa e senza una comunicazione adeguata ed esaustiva. In più, senza consentire ad oggi agli utenti l’accesso al sito di Poste anche con la carta d’identità elettronica: CIE ID è un servizio dello Stato già implementato da oltre 1.000 PA ed enti che erogano servizi pubblici.

Le nostre 2 domande all’Antitrust.

In attesa di risposta, forte è stata la reazione del Partito Democratico con Anthony Barbagallo: “Con l’anno nuovo arriva una nuova ‘tassa’ da parte del governo Meloni. Lo Spid deve restare gratuito”.

Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, intanto, si fanno in conti con l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela e con le parole del Presidente Trump che reclama tutto il petrolio per gli USA. L’impatto sui mercati energetici internazionali e gli interessi americani attorno all’oro nero.

