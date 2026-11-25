Dalla bozza del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, che Key4Biz ha potuto consultare, emergono alcuni aspetti di novità rispetto a temi di interesse come SPID, CIE, IT-Wallet, AGID, ACN e Intelligenza Artificiale. La sua approvazione da parte del Governo è attesa nel Consiglio dei ministri convocato oggi alle ore 15:30 per poi avviare l’iter parlamentare.

La bozza di documento dovrà fare tutta la trafila classica, prima dell’approdo in Gazzetta ufficiale. Ma la bozza del dlgs evidenzia già alcuni aspetti di interesse.

La distinzione fondamentale è tra la disciplina già prevista dal D.Lgs. 82/2005 e le innovazioni introdotte dallo schema di riforma. Non tutte le disposizioni rappresentano novità assolute: alcune aggiornano strumenti già esistenti, altre ne modificano il funzionamento o ne rafforzano la disciplina. Altri elementi, come l’intelligenza Artificiale, sono una novità.

1. SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

Rispetto al CAD vigente

Il CAD già riconosce SPID quale sistema per l’identificazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, disciplinandone l’utilizzo nell’ambito dell’identità digitale.

Cosa cambia con la riforma

Vengono aggiornati i requisiti relativi ai livelli di garanzia dell’identificazione elettronica.

Si interviene sulle modalità di identificazione degli utenti, con particolare attenzione al livello di garanzia elevato.

Si rafforza il coordinamento con il sistema europeo di identità digitale previsto dal regolamento eIDAS.

Si punta a una maggiore integrazione tra SPID, CIE e portafogli digitali.

Conseguenza pratica: SPID viene inserito in un sistema di identità digitale maggiormente integrato a livello nazionale ed europeo, con aggiornamenti alle garanzie di identificazione e autenticazione.

2. CIE – Carta d’identità elettronica

Rispetto al CAD vigente

La CIE è già uno strumento di identificazione digitale riconosciuto e utilizzabile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Cosa cambia con la riforma

Si rafforza il coordinamento tra CIE, SPID e IT-Wallet.

La CIE assume un ruolo sempre più integrato nell’ecosistema europeo dell’identità digitale.

Viene valorizzato il suo utilizzo quale strumento di identificazione e autenticazione nell’accesso ai servizi digitali.

Conseguenza pratica: la CIE non viene introdotta ex novo, ma viene inserita in un sistema più integrato di identificazione digitale, anche in relazione al portafoglio europeo di identità digitale.

3. IT-WALLET – Portafoglio digitale italiano

Rispetto al CAD vigente

L’IT-Wallet non costituisce una novità assoluta della riforma: è già stato introdotto nel CAD dall’art. 20 del D.L. 19/2024, che ha inserito l’art. 64-quater.

Il CAD vigente prevede:

un portafoglio digitale pubblico, accessibile attraverso l’app IO;

la possibilità di utilizzare portafogli digitali privati;

l’accreditamento dei soggetti privati da parte di AgID;

l’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Cosa cambia e cosa viene ulteriormente sviluppato

Viene valorizzata la funzione dell’IT-Wallet come strumento di identificazione e attestazione digitale.

Si rafforza l’integrazione con il sistema europeo di identità digitale (European Digital Identity Wallet).

Si sviluppa la disciplina dell’IT-Wallet ID, relativo ai dati di identificazione personale.

Viene ampliato il sistema degli attestati elettronici, che potranno contenere informazioni relative a titoli, qualifiche, autorizzazioni e altri attributi.

Si rafforza il sistema di registrazione, verifica e controllo dei soggetti che partecipano all’ecosistema.

Conseguenza pratica: il portafoglio digitale evolve da semplice contenitore di documenti a strumento per conservare, presentare e verificare attestazioni elettroniche aventi rilevanza giuridica.

Un passaggio importante è rappresentato dal DPCM 17 giugno 2026, che ha approvato le prime Linee guida del Sistema IT-Wallet e disciplinato la sperimentazione.

4. AGID – Agenzia per l’Italia Digitale

Rispetto al CAD vigente

L’AgID è già disciplinata dal CAD, in particolare dall’art. 14-bis, che ne definisce le funzioni di indirizzo, regolazione, vigilanza e coordinamento in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Cosa cambia con la riforma

Vengono aggiornate le competenze dell’Agenzia in materia di identità digitale e servizi fiduciari.

Si rafforza il ruolo nella regolamentazione e nella vigilanza sul sistema IT-Wallet.

Viene valorizzata la funzione di coordinamento e aggiornamento delle Linee guida.

Si rafforza il ruolo nell’interoperabilità delle banche dati pubbliche e nella diffusione delle soluzioni digitali.

Si interviene sui pareri tecnico-economici, con una revisione delle relative procedure e soglie.

Conseguenza pratica: AgID assume un ruolo sempre più centrale nella regolazione dell’ecosistema digitale pubblico, con compiti che riguardano non soltanto le infrastrutture e i servizi, ma anche l’identità digitale e i nuovi strumenti di attestazione elettronica.

5. ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Rispetto al CAD vigente

Il CAD già contiene disposizioni sulla sicurezza informatica e attribuisce competenze all’ACN, anche attraverso il coordinamento con AgID.

Cosa cambia con la riforma

Viene rafforzato il raccordo tra ACN e AgID.

Si valorizza il ruolo dell’ACN nella sicurezza delle infrastrutture digitali pubbliche.

Viene precisato il coordinamento nelle attività relative a interoperabilità, piattaforme e servizi digitali.

Si rafforza l’attenzione ai requisiti di sicurezza dei soggetti che partecipano ai sistemi di identità e portafoglio digitale.

Conseguenza pratica: la cybersicurezza diventa un elemento strutturale della governance digitale, da considerare fin dalla progettazione e realizzazione dei servizi pubblici.

6. INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Utilizzo nella Pubblica Amministrazione

Rispetto al CAD vigente

Il CAD, nella sua formulazione precedente alla riforma, non conteneva una disciplina organica dell’intelligenza artificiale applicata all’attività amministrativa.

Prevedeva già, tuttavia, principi di digitalizzazione, automazione dei procedimenti, interoperabilità e utilizzo delle tecnologie informatiche.

La disciplina dell’intelligenza artificiale è stata nel frattempo sviluppata anche attraverso il regolamento europeo AI Act e la Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Cosa cambia con i nuovi interventi normativi

Si riconosce maggiore rilevanza all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi.

Si rafforza il coordinamento tra digitalizzazione, automazione e sicurezza dei sistemi.

Si definiscono le competenze delle autorità nazionali in materia di intelligenza artificiale.

Si attribuisce ad AgID un ruolo nella promozione dell’innovazione e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Si attribuisce ad ACN un ruolo di vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale, anche sotto il profilo della cybersicurezza.

Si rafforza l’esigenza di garantire trasparenza, affidabilità, sicurezza e controllo umano nell’utilizzo dei sistemi di IA.

Conseguenza pratica: l’intelligenza artificiale entra progressivamente nell’organizzazione amministrativa, ma il suo utilizzo deve rispettare le garanzie previste dalla normativa europea e nazionale, soprattutto quando incide sui diritti dei cittadini o sulle decisioni amministrative.

È importante precisare che queste innovazioni derivano anche dalla Legge 132/2025 e dal D.Lgs. 179/2026, non esclusivamente dalla riforma del CAD.

8. Considerazioni conclusive

Le modifiche riguardano un passaggio importante nell’evoluzione della Pubblica Amministrazione digitale.

In particolare, emergono cinque direttrici:

Identità digitale: integrazione di SPID e CIE nel sistema europeo di identificazione elettronica. Portafoglio digitale: sviluppo dell’IT-Wallet come strumento per gestire e verificare documenti e attestazioni elettroniche. Governance digitale: rafforzamento delle funzioni di AgID nella regolazione e nel coordinamento dei servizi digitali. Cybersicurezza: maggiore integrazione delle competenze dell’ACN nella protezione delle infrastrutture e dei sistemi. Intelligenza artificiale: progressiva introduzione di sistemi intelligenti nei processi amministrativi, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa.

Un’importante precisazione giuridica: non tutte queste novità sono introdotte direttamente dalla modifica del CAD. In particolare, IT-Wallet, identità digitale e IA hanno già una disciplina autonoma o disposizioni introdotte da precedenti interventi normativi. La riforma del CAD deve quindi essere letta in coordinamento con tali disposizioni.



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