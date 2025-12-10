Spettro Ue, Gsma chiede rinnovi non onerosi

Oggi in primo piano la proposta della Gsma di modificare le procedure di allocazione delle frequenze in chiave pro-investimenti.
Secondo l’associazione una gestione diversa dello spettro radio porterebbe risparmi complessivi per 30 miliardi di euro, da reinvestire per realizzare il 5G standalone, fermo al 2% nel Vecchio Continente. La proposta ricalca quella della consultazione Agcom in corso in Italia.
Istat-Asi: l’economia dello Spazio in Italia vale 8 miliardi di euro e dà lavoro a 23.000 addetti.
SpaceX scala Wall Street, nel 2026 un valore di 1,5 trilioni di dollari. L’operatore di Elon Musk punta a raccogliere oltre 30 miliardi di dollari.
