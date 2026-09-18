Brendan Carr, presidente della FCC, guarda con favore alle prossime aste per l'assegnazione di frequenze aggiuntive per comunicazioni satellitari e 6G. Cresce la concorrenza fra Tlc e satellitari.

Brendan Carr, presidente della FCC (Federal Communication Commission), è molto fiducioso sulle opportunità finanziarie di rimpinguare le casse dell’Erario grazie alle prossime aste frequenze in programma, che secondo le sue stime potrebbero raggiungere fino a 100 miliardi di dollari di proventi nei prossimi 5 anni.

160 Mhz in bada C all’asta nel 2027, altre tre aste nel 2028 per il 6G

Secondo la Reuters, a luglio la FCC, l’autorità statunitense di regolamentazione delle telecomunicazioni, ha votato a favore dello svolgimento, nel 2027, di un’asta per 160 megahertz di spettro a banda media nella fascia “Upper C-Band”. Carr ha aggiunto che l’amministrazione intende indire altre tre aste dopo quella per la banda C, precisando che sono già state fornite comunicazioni ufficiali in merito ai piani, con l’obiettivo di completarli entro la fine del 2028.

“Stiamo assistendo a una risposta concreta da parte del mercato, con dinamiche che non si osservavano fino a un paio d’anni fa”, ha detto Carr. Aziende come SpaceX hanno partecipato alle gare d’appalto per lo spettro radio in concorrenza con operatori Tlc tradizionali T-Mobile US, AT&T e Verizon, come accaduto durante la vendita di maggio dello spettro di Echostar, un’operazione da 40 miliardi di dollari, che ha visto parte delle frequenze finire in mano a SpaceX e l’altra parte ad AT&T. “Si tratta di una maggiore concorrenza. Ciò porta a una riduzione dei prezzi per i consumatori e genera entrate per l’Erario”, ha aggiunto.

Starlink punta sul D2D

SpaceX ha acquisito spettro radio per un servizio Starlink di comunicazione diretta tra dispositivi (D2D) e per altre offerte spaziali. La scorsa settimana, la FCC ha annunciato l’intenzione di rendere disponibile ulteriore spettro wireless per i servizi a banda larga satellitare.

L’agenzia aveva già approvato il piano di SpaceX per il dispiegamento di migliaia di satelliti aggiuntivi, per consentire servizi mobili di nuova generazione e velocità di connessione internet fino a 1 gigabit al secondo.

Trump scommette sul 6G

Venerdì, l’amministrazione Trump ha reso noto di voler gettare le basi per diverse aste relative alla tecnologia wireless 6G nel 2028. La FCC si sta muovendo con decisione per mettere all’asta ampie porzioni di spettro, al fine di rispondere alla crescente domanda di connettività wireless e supportare tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, i veicoli a guida autonoma, i sensori connessi e altre applicazioni.

“Significa maggiore concorrenza. Porta a una riduzione dei prezzi per i consumatori e genera entrate per l’Erario”, ha detto Carr, ricordando come una precedente asta avesse raccolto fondi per sostituire le apparecchiature di provenienza cinese presenti nelle reti statunitensi, considerate un rischio per la sicurezza nazionale.

Secondo la CTIA, il traffico generato dall’intelligenza artificiale sta crescendo a un ritmo tre volte superiore rispetto al traffico wireless standard e si prevede che, entro il 2034, rappresenterà quasi un terzo dell’intero traffico a banda larga.

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