Spettro radio, Francia e Italia bocciano il rinnovo illimitato nel DNA

Oggi in primo piano la bocciatura da parte di Francia e Italia del capitolo spettro radio contenuto nella bozza del Digital Networks Act.

Parigi e Roma non vogliono che sia reso illimitato il rinnovo delle frequenze e che la gestione delle licenze sia in capo a Bruxelles, ma che resti di competenza nazionale.

Dagli Usa, Apple paga 250 milioni di dollari per l’”AI mancata”: chiusa class action negli Stati Uniti dopo il caso Siri e Apple Intelligence.

Infine, Meloni attacca i deepfake, ma non dice come combatterli. A quando un DASPO digitale per gli autori? Gianluca Regolo (Avvocato esperto di proprietà intellettuale): “Il deepfake di Meloni già presidiato dal codice penale”.

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