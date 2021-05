Spese al tempo del Covid, i prodotti tech resistono

Giornata caratterizzata dai dati. Secondo l’Osservatorio Confcommercio-Censis, mancano certezze per il futuro, il Covid 19 fa ancora paura, ma per fortuna i prodotti tecnologici tengono così come gli elettrodomestici, che salvano i consumi.

Da non perdere la storia della rete unica e la centralità costituzionale della connettività nell’approfondimento degli esperti di Democrazia Futura.

Infine, un’indagine sull’inquinamento dei nostri arenili alla vigilia della riapertura estiva evidenzia che l’84% dei rifiuti in due spiagge su tre è costituito da plastica e mascherine.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Covid-19 e consumi in Italia: il 33% della spesa in tecnologia nel 2021

di Flavio Fabbri

Covid-19 e consumi: gli italiani rimandano le grandi spese, si salvano prodotti tecnologi, elettrodomestici e mobili per la casa. Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Oltre la rete unica: la via italiana alla connettività

di Pieraugusto Pozzi e Bruno Somalvico

Approfondimento sul tema delle infrastrutture di rete e sulla “posta in gioco” che investe “Tecnologie, mercati, imprese, regole e PNRR”.Leggi l’articolo

Spiagge e rifiuti: l’84% è plastica, mascherine anti-Covid nel 70% arenili

di Flavio Fabbri

Covid permettendo riparte la stagione turistica in Italia, ma in mezzo ai rifiuti: è plastica nell’84% dei casi (la metà monouso).Leggi l’articolo

Cloud, mercato globale dei servizi a 312 miliardi di dollari entro fine 2021

di Flavio Fabbri

Report IDC: la spesa mondiale in servizi cloud a 312 miliardi di euro entro la fine dell’anno in corso, in crescita del +24% sul 2020.

Leggi l’articolo

5G e reti locali. Il nuovo Fubinar della FUB il 25 maggio

di Paolo Anastasio

In programma il 25 maggio alle 15,00 il nuovo Fubinar della FUB sul tema 5G e reti locali. Come registrarsi su Zoom.Leggi l’articolo

5G, più di 300 le reti private globali. La maggior parte nel Manufacturing

di Paolo Anastasio

La Global mobile Suppliers Associaton (GSA) ha identificato 311 reti private locali basate su 5g e 4G a livello globale.Leggi l’articolo

5G, meno WiFi e più gaming. Come cambia l’uso dello smartphone

di Paolo Anastasio

Con l’avvento dei nuovi smartphone 5G cambiano le abitudini di utilizzo degli utenti che anche al chiuso prediligono il nuovo standard. Leggi l’articolo

Perché è importante non sottovalutare lo strapotere di Google

di Andrea Boscaro – The Vortex

La scorsa settimana ha fatto scalpore la sanzione da 100 milioni di euro che l’Antitrust ha comminato a Google.Leggi l’articolo

Attacco Ransomware contro Axa Asia. Rubati 3 terabyte di dati sensibili

di Piermario Boccellato

Rubati 3 TB di dati sensibili al colosso assicurativo francese AXA. La settimana scorsa annunciato lo stop alle coperture sui ransomware.Leggi l’articolo

Smart working e trasformazione del lavoro, il 25 maggio webinar di CDTI

di Piermario Boccellato

Il 25 maggio alle 17:30 webinar “Smart Working” organizzato dal il CDTI di Roma. Ecco il link per iscriversi al webinar.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

Poste italiane. Il 1° “Poste centro medico” per i dipendentiGuarda videonews