Spazio, videointervista esclusiva a Parmitano

Oggi dedichiamo una sorta di speciale allo Spazio.

In apertura la videointervista a Luca Parmitano. L’Europa sulla Luna nel 2031? “Stiamo lavorando per farcela. Gli alieni? Molto facile che esistano altre forme di vita in altri luoghi”.

Starlink. Il PD chiede di inserire la tecnologia satellitare extra Ue nel golden power. L’emendamento al Milleproroghe a firma dei senatori Antonio Nicita, Lorenzo Basso e Marco Meloni.

“Impatto Starlink risultato di scelte effettuate anni fa in Italia”. Intervista a Marcello Spagnulo, Esperto al Tavolo Tecnico del COMINT, Comitato Interministeriale per le politiche Spaziali e Aerospaziali.

