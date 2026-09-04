Spazio, SpaceX e Blue Origin danno buca al Summit di Parigi

I grandi big americani dello Spazio, da SpaceX (la società di Elon Musk) a Blue Origin (la società di Jeff Bezos), danno buca al Summit di Parigi sullo Spazio, fortemente voluto dal presidente Emmanuel Macron. Un passo indietro comunicato ieri, quindi all’ultimo momento, che solleva più di un sospetto sulla reale matrice del dietrofront, che sarebbe il pressing della Casa Bianca. Una decisione che di fatto evidenzia le nuove tensioni geopolitche intorno ad un settore, lo Spazio, considerato strategico nell’attuale contesto globale, scrive La Tribune.

In sintesi, sono quattro i player americani che hanno dato forfait a pochi giorni dall’inizio del Summit, in programma il 9 e il 10 settembre.

Si tratta di Blue Origin, Stoke Space e Starcloud.

Il pressing di Washington

Dietro al forfait, scrive Politico.eu, ci sarebbe un intervento diretto dell’amministrazione Trump, che avrebbe contattato diverse aziende americane del settore per dissuaderle dal partecipare all’evento parigino. La partecipazione avrebbe potuto dare adito ad un appoggio delle aziende all’azione europea in ambito spaziale. Secondo altre voci, Washingotn si sarebbe lamentata direttamente con Parigi per il mancato coinvolgimento nell’evento, con accuse di concorrenza sleale.

Lo Spazio nuovo terreno di rivalità transatlantica

Lo spazio non è più soltanto una questione di satelliti, di lanciatori e di esplorazione scientifica, scrive La Tribune. Ma è divenuto un terreno strategico a cavallo fra Difesa, Telecomunicazioni, accesso ai dati, clima e sovranità digitale.

Cresce il peso della Cina

Questa situazione conferisce all’incontro parigino una dimensione geopolitica ancora più marcata. Mentre Washington sembra prendere le distanze dall’iniziativa francese, Pechino dovrebbe svolgere un ruolo significativo nelle discussioni.

Definire le regole per il nuovo spazio

Francia e Germania, copresidenti del vertice, puntano principalmente a sviluppare posizioni comuni sulle principali sfide della governance spaziale.

All’ordine del giorno: coordinamento internazionale del traffico spaziale, condivisione delle frequenze e dati scientifici dallo spazio. Si tratta di argomenti altamente tecnici, ma che stanno gradualmente diventando questioni di potere. L’obiettivo è raggiungere dichiarazioni congiunte che possano servire da base per futuri negoziati internazionali.

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