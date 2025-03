Prende vita l’idea di una governance lunare e l’Action Team on Lunar Activities Consultation (ATLAC), istituito dal Comitato delle Nazioni Unite per gli Usi Pacifici dello Spazio Extra-atmosferico, rappresenta un tentativo di creare regole condivise. L’alternativa sarebbe il far west spaziale.

Nasce l’ATLAC, che cos’è e come funzionerà

L’umanità è tornata ‘nuovamente’ e con maggiore convinzione sulla Luna, ma questa volta sembra volerci restare. Con la corsa lunare ormai riaccesa – testimoniata dal primo atterraggio lunare privato completato con successo da Firefly Aerospace proprio questo mese – la governance delle attività lunari non può più essere lasciata all’improvvisazione o alla sola buona volontà delle potenze spaziali.

È in questo contesto che si inserisce ATLAC, il nuovo Action Team on Lunar Activities Consultation istituito nel 2024 dal Comitato delle Nazioni Unite per gli Usi Pacifici dello Spazio Extra-atmosferico (COPUOS), su cui da quest’anno si sta lavorando al Draft Work Plan 2025-2027.

Come spiegato da Dennis O’Brien su Modern Diplomacy, ATLAC, nata formalmente nella riunione di febbraio del COPUOS, rappresenta una delle risposte più concrete alla crescente esigenza di regole condivise per le attività lunari.

In un panorama globale sempre più affollato – dove missioni governative, consorzi internazionali, startup e ONG guardano alla Luna non solo come laboratorio scientifico, ma come spazio economico e geopolitico – la mancanza di una struttura per il dialogo multilaterale rischia di diventare un punto critico.

Un passo oltre il Trattato sulla Luna del 1979

L’ATLAC si inserisce nel solco delle precedenti iniziative internazionali, cercando di correggere gli errori del passato. Il Trattato sulla Luna del 1979, ad esempio, tentò di colmare le lacune del Trattato sullo Spazio del 1967, ma fallì clamorosamente: la sua proposta di una gestione collettiva delle risorse spaziali spaventò le grandi potenze, che temevano un’autorità sovranazionale simile a quella della Convenzione sul Diritto del Mare. Il risultato? Nessuno dei Paesi con capacità spaziali firmò il trattato.

Per decenni, la questione restò marginale: con lo spostamento dell’interesse verso l’orbita bassa terrestre e altri pianeti, la Luna sembrava uscita dai radar strategici. Ma l’arrivo dei veicoli di lancio riutilizzabili nel 2015, e soprattutto la scoperta di ghiaccio d’acqua nei crateri polari lunari nel 2018, ha cambiato tutto.

Non solo, c’è anche il programma Artemis della NASA avviato nel 2022 e che riporterà l’uomo sulla Luna, c’è il progetto Gateway di NASA, ESA, JAXA e CSA per realizzare una stazione spaziale in orbita lunare per i futuri viaggi vero Marte.

La Luna è tornata ad essere economicamente accessibile e scientificamente appetibile.

ATLAC: un ponte tra le norme e la prassi

A differenza del Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities (SRWG), che lavora alla stesura di un possibile accordo giuridico internazionale, ATLAC ha un mandato consultivo ma altrettanto strategico: esplorare la creazione di un meccanismo internazionale – non un’autorità, ma una piattaforma – per facilitare le consultazioni tra Stati sulle attività lunari.

L’obiettivo è duplice: evitare interferenze potenzialmente dannose tra missioni e costruire uno spazio di fiducia, trasparenza e cooperazione. ATLAC opererà sotto l’egida dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico (UNOOSA), e sarà aperta a tutti gli Stati membri del COPUOS.

Una struttura multilaterale

L’importanza dell’ATLAC risiede anche nella sua struttura. La scelta dei co-presidenti – Ms. Ulpia-Elena Botezatu (Romania) e Mr. Hasan Abbas (Pakistan) – riflette la volontà di bilanciare la leadership tra le diverse anime del ritorno lunare: da un lato il programma Artemis, promosso dalla NASA e dai suoi partner occidentali; dall’altro l’International Lunar Research Station, guidata da Cina e Russia.

Il messaggio è chiaro: la governance della Luna deve essere globale, non geopoliticamente polarizzata.

Tra i principi cardine emersi nelle consultazioni preliminari con gli Stati membri troviamo:

Ampia partecipazione , inclusi i Paesi emergenti: non solo per equità, ma perché ormai anche Stati senza programmi spaziali propri contribuiscono alla catena di valore dell’esplorazione.

, inclusi i Paesi emergenti: non solo per equità, ma perché ormai anche Stati senza programmi spaziali propri contribuiscono alla catena di valore dell’esplorazione. Integrazione degli stakeholder privati ed esperti , per riflettere il crescente ruolo del settore commerciale e della società civile nella space economy.

, per riflettere il crescente ruolo del settore commerciale e della società civile nella space economy. Consultazione obbligatoria in caso di attività potenzialmente interferenti , come previsto dall’art. IX del Trattato sullo Spazio del 1967.

, come previsto dall’art. IX del Trattato sullo Spazio del 1967. Condivisione di dati scientifici e tecnologici , promuovendo la cooperazione internazionale anche attraverso politiche open-source.

, promuovendo la cooperazione internazionale anche attraverso politiche open-source. Tutela dei siti lunari di interesse storico e scientifico , inclusa la protezione del patrimonio culturale.

, inclusa la protezione del patrimonio culturale. Standard operativi e tutela ambientale, per garantire sostenibilità e sicurezza nelle operazioni sul suolo lunare.

Una governance a due gambe di ATLAC e SRWG

ATLAC non è sola. Come detto, il suo lavoro è complementare a quello del SRWG, che dovrà concludere i propri lavori entro il 2027, eventualmente proponendo un vero e proprio accordo internazionale su risorse e attività spaziali. ATLAC, invece, sta gettando le basi per il “meccanismo” – cioè un’agenzia o piattaforma tecnica – che permetterà di far funzionare tale accordo nella pratica quotidiana.

La governance lunare che si sta delineando è quindi a due gambe: una normativa, l’altra operativa. Un equilibrio delicato ma necessario per affrontare le sfide della nuova era lunare.

ATLAC per cercare regole condivise, l’alternativa è il far west spaziale

In un momento in cui le ambizioni lunari si moltiplicano e l’economia spaziale si espande, ATLAC rappresenta un punto di svolta. Non una sovrastruttura burocratica, ma un tentativo realistico di creare regole condivise prima che sia troppo tardi. L’alternativa sarebbe il far west spaziale, con il rischio di conflitti, sprechi e danni ambientali irreparabili.

ATLAC potrebbe dunque diventare la tessera mancante nel mosaico di una governance lunare inclusiva, sostenibile e cooperativa. E, forse, servire da modello anche per le future missioni su Marte e oltre.

La Luna è ormai a portata di mano per molti Governi, di fatto è il prossimo orizzonte politico ed economico dell’umanità. E ATLAC è il primo tavolo dove questo futuro si comincia a negoziare.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz