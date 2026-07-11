»
»
Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy

Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy

di |
Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy Adnkronos

(Adnkronos) – Un hub strategico per rafforzare la cooperazione tra istituzioni, industria, università e centri di ricerca nei settori della cybersicurezza, della space economy e delle tecnologie emergenti. È il polo italiano per il Cyber e la Space economy, presentato ufficialmente al Senato della Repubblica nell’ambito del convegno ‘Spazio come dominio strategico: industria, difesa e sicurezza’. Parte dell’Accordo Quadro con il Consiglio nazionale delle ricerche – Cnr, l’iniziativa è promossa dalla Fondazione Aises Ets – Spes Academy. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche