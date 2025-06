Spazio: l’Italia si sveglia con un record

Oggi in primo piano lo Spazio.

L’Italia ha mandato in orbita sette nuovi satelliti per la sua costellazione IRIDE. Un primato nazionale ed europeo, perché sono stati lanciati tutti assieme a bordo del Falcon 9. La missione è stata avviata dal Governo italiano ed è coordinata da ESA, con il supporto dell’ASI, e sviluppata da Argotec.

Quantistica europea. Per gli Stati dell’Unione al via la transizione alla crittografia post-quantistica entro il 2026. Per le infrastrutture critiche entro il 2030.

In Polonia inaugurato Piast-Q, il primo computer quantistico operativo in Europa, realizzato nell’ambito della Joint Undertaking EuroHPC.

